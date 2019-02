Il portachiavi che ricarica Apple Watch è in offerta a 36,09 euro

Se al vostro polso c’è un Apple Watch allora potrebbe farvi comodo agganciare Choetech J-T313-WH al mazzo di chiavi, in quanto vi permetterà di ricaricarlo in situazioni di emergenza. Questo piccolo accessorio, di cui vi stiamo per descrivere le peculiarità, è attualmente scontato con un codice a 36,09 euro spedito.

Si tratta sostanzialmente di una piccola powerbank dotata di piastra magnetica per agganciarsi al sensore di Apple Watch e ripristinare l’energia della batteria integrata. Funziona con tutti i modelli di Apple Watch, dalla prima versione all’ultimo Series 4, comprese chiaramente le versioni Nike+ ed Hermes.

Incorpora una batteria da 900 mAh che, a detta del produttore, può ripristinare completamente l’energia della batteria di Apple Watch fino a due volte prima di scaricarsi completamente: a quel punto basterà collegarla ad una powerbank o un alimentatore tramite la presa microUSB e ricaricarla prima di uscire di casa.

Sul bordo sono presenti 4 LED, ciascuno indicante il 25% di energia disponibile nel piccolo portachiavi e una presa USB permette eventualmente anche di ricaricare di qualche punto percentuale lo smartphone in situazioni di estrema emergenza, ad esempio se si è appena scaricato ma dovete effettuare necessariamente una telefonata importante.

E’ abilitato anche alla ricarica pass through, perciò è possibile ricaricare la batteria del portachiavi e contemporaneamente l’Apple Watch ad esso collegato, in questo modo si trasforma agilmente in un caricatore da comodino da usare in vacanza o nei viaggi di lavoro. In questo caso il produttore consiglia però di non usarlo durante la notte perché, nel momento in cui Apple Watch sarà carico, la batteria resterà comunque attiva finché l’orologio resterà attaccato alla piastra, andando così ad usurare maggiormente la vita della batteria di entrambi.

Nel caso foste interessati all’acquisto, lo trovate in vendita su Amazon per 38 euro: inserendo però il codice DHJGFARB potete risparmiare circa 2 euro pagandolo 36,09 euro.