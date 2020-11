Il portatile CHUWI GemiBook con schermo 13″ in 2K è in offerta lampo a 344 euro

Se state cercando un buon portatile, economico ma sufficientemente potente, valutate l’acquisto di CHUWI GemiBook visto che al momento è proposto in offerta lampo a 344 euro.

Sufficientemente potente, dicevamo, perché grazie al comparto hardware – promette l’azienda – può elaborare tranquillamente anche i video in 4K, risultando quindi un’ottima scelta per chi fa montaggi video per diletto o per professione ed è alla ricerca di una soluzione portatile. Ha 12 GB di RAM di tipo LPDDR4X affiancato da un processore Intel Celeron J4115 e scheda grafica 600 UHD Graphics.

Lo schermo è un pannello IPS da 13″ con risoluzione pari a 2.160 x 1.400 pixel e aspect ratio 3:2, quindi più alto rispetto ai tradizionali schermi in 16:9 che sono certamente molto comodi per guardare video e film ma poco pratici per chi punta tutto sulla produttività.

Dal punto di vista della connettività presenta un modulo WiFi Dual Band a 2.4 GHz e 5.0 GHz per la connessione ad Internet senza fili e chip Bluetooth 5.1 per il collegamento stabile di tastiera, mouse e altri accessori. Ci sono poi una presa USB 3.0 per collegare chiavette e hard disk, una porta microSD per espandere la memoria o trasferirne i file, presa jack audio da 3.5 mm per cuffie o speaker e una presa DC per la ricarica della batteria.w

C’è anche una porta USB-C con tecnologia Power Delivery 2.0, che può essere quindi usata sia come presa per collegare un monitor esterno o una qualsiasi altra periferica dotata di questa spina, oppure per ricaricare la batteria (che per altro è da 38 Wh e promette fino a 8 ore di autonomia con una sola carica), magari con una powerbank o un alimentatore di ultima generazione, in alternativa alla presa DC.

Dentro c’è inoltre un disco SSD da 256 GB che può eventualmente essere facilmente sostituito con uno più capiente. Questo computer presenta già Windows 10 preinstallato e la scocca esterna è realizzata completamente in alluminio, quindi è anche piuttosto robusto. Pesa poco meno di 1,4 Kg e misura all’incirca 29 x 22 x 1,8 centimetri.

Se siete interessati all’acquisto, anziché pagarlo 600 euro lo potete comprare in offerta lampo su Gearbest per soli 344 euro.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.