Il rasoio da barba a tre testine S400 8D è in offerta lampo a 11,83 euro

Se volete mettervi in valigia un pratico rasoio da barba o se quello che usate di solito si è rotto e volete cambiarlo senza spendere troppo, ecco l’occasione che fa per voi: S400 8D è attualmente in offerta lampo su Gearbest a 11,83 euro.

Si tratta di un rasoio che esteticamente assomiglia a quelli di Philips, considerati dagli esperti fra i migliori per la cura della barba: ha tre testine a lama diciclica che promette una rasatura a 360 gradi e stando alle specifiche dichiarate dal produttore, la batteria da 1.200 mAh promette fino a un mese di autonomia se lo si usa quotidianamente per una rasatura di due minuti, sufficiente – scrivono – per radersi il volto con efficacia.

La batteria per altro si ricarica tramite un tradizionale cavetto USB: i 60 minuti di autonomia complessivi si ottengono ricaricandolo per 8 ore, ma se non c’è tempo proprio per la presenza di una spina USB si può anche utilizzare una powerbank in modo da ricaricarlo direttamente in valigia mentre si viaggia così, una volta giunti a destinazione, sarà subito pronto all’uso quantomeno per la prima rasatura.

E’ costruito quasi interamente in ABS, ad eccezione ad esempio delle lame che sono invece realizzate in acciaio inossidabile. Il copri-testine si sgancia in un click, in modo da facilitare la pulizia dell’interno. Tutta la struttura inoltre è impermeabile, quindi volendo si può usare per radersi anche direttamente sotto la doccia. Gli ingombri sono quelli di un qualsiasi rasoio di questo tipo: nel caso di S400 8D parliamo di 17 centimetri di lunghezza e 6 x 4 centimetri di larghezza e profondità.

In confezione oltre al rasoio è incluso il tagliacapelli e il tagliapeli per il naso, due testine che possono essere intercambiate con quella principale per la barba, oltre ad uno spazzolino per la pulizia e un coperchio per proteggere le lame durante il trasporto.

Come dicevamo al momento si compra in offerta lampo su Gearbest: anziché 14,36 euro costa 11,83 euro. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.