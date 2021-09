Il servizio Internet Starlink di Elon Musk uscirà dalla beta a ottobre

La banda larga satellitare Starlink di SpaceX potrebbe uscire dalla fase beta a breve. Elon Musk ha detto agli utenti di Twitter che Starlink dovrebbe uscire dalla fase di test “il prossimo mese”, cioè a ottobre.

L’azienda aveva mirato a una copertura mondiale completa entro settembre. Ad oggi, la beta è stata in gran parte limitata al Nord America e ad alcune parti dell’Europa, con notevoli eccezioni come Australia, Cile e Nuova Zelanda. Le espansioni pianificate sono finora limitate al Messico e al Giappone, ma SpaceX ha registrato filiali in paesi come le Filippine e il Sud Africa.

Il lancio formale potrebbe essere cruciale. SpaceX ha dichiarato di aver spedito 100.000 terminali Starlink alla fine di agosto, ma è probabile che il numero aumenti man mano che la fase di beta termini, con più paesi pronti a saltare bordo. E mentre il servizio satellitare è tutt’altro che nuovo, l’elevata larghezza di banda e la bassa latenza di Starlink potrebbero aiutare a colmare il divario con la banda larga nelle aree rurali e nei paesi in via di sviluppo in cui l’accesso a Internet convenzionale non è disponibile, o è troppo lento per risultare funzionale.

Questo, ovviamente, a condizione che Starlink arrivi come promesso. Musk e le sue aziende hanno una cronologia orientata a progetti bloccati da ostacoli tecnici o di natura pratica. Un lancio a ottobre non è certamente fuori discussione, ma per una copertura totale si dovrà ancora attendere parecchio.

Per chi vuole utilizzare un tracker interattivo c’è a disposizione un sito con mappa e posizione e pure gli orari di passaggio rispetto alla vostra attuale posizione geografiche.