Il sosia di MacBook Air con Windows 10 è in offerta a 185,97 euro

Se vi serve un computer portatile capace di svolgere le funzioni basilari e che non costi uno sproposito, non fatevi sfuggire l’offerta sul sosia del MacBook Air, attualmente scontato quasi a metà prezzo: lo pagate 185,97 euro.

Questo computer portatile assomiglia esteticamente al più sottile dei computer di Apple, ma il paragone si ferma qui perché chiaramente i componenti sono molto meno performanti. Tuttavia offre quanto basta per poter navigare in rete, usare i programmi di scrittura per leggere, scrivere e compilare i documenti, o più semplicemente per studiare seguendo le lezioni online. Può andar bene anche per piccoli svaghi, come ad esempio seguire una serie TV online o distrarsi con qualche videogioco che richiede pochissime risorse.

Si tratta insomma di un computer portatile adatto ai più piccoli che non hanno ancora uno smartphone perché si vogliono tenere lontani da questi strumenti, oppure per chi ha bisogno di un secondo PC “da battaglia” magari da tenere nella seconda casa al mare o in montagna o da portare in vacanza.

Dal punto di vista tecnico monta un processore Intel Celeron Z8350 affiancato da 4 GB di RAM, un disco SSD da 64 GB per installare i programmi e c’è il supporto microSD per espandere lo spazio su disco con un massimo di ulteriori 128 GB, dove magari archiviare tutti i documenti personali in modo tale da poterli poi spostare con facilità.

Monta poi uno schermo da 14 pollici con risoluzione HD a 1.366 x 768 pixel con rapporto di visualizzazione 16:9 e una videocamera da 0.3 MP per le videochiamate che possono essere gestite senza collegare altri dispositivi grazie al microfono monofonico integrato. C’è poi una batteria da 10.000 mAh e altoparlanti stereo, mentre per quanto riguarda la connettività monta una presa HDMI, due porte USB-A, ingresso pin proprietario per l’alimentazione, il jack per le cuffie e lo slot microSD.

Si tratta come dicevamo di un computer portatile con Windows 10 che, da chiuso, misura 1,7 centimetri. Normalmente costa 342,80 euro ma al momento è in sconto del 46%: lo pagate 185,97 euro.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.