Il tablet Lenovo Xiaoxin Pad Pro con OLED quasi a metà prezzo

Se vi serve un tablet ma quello dell’iPad preferite il sistema operativo Android, allora al momento potete approfittare di un’importante offerta acquistando il Lenovo Xiaoxin Pad Pro a 286,99 €.

Le caratteristiche tecniche di questo dispositivo sono di tutto rispetto: innanzitutto monta un pannello OLED da 11,5″ con risoluzione 2,5 K pari a 2.560 x 1.600 pixel in 16:10 che ha 350 nits di luminosità, 108% di NTSC color gamut e supporta l’HDR 10, quindi è l’ideale sia per giocare che per guardare i film di ultima generazione.

Il suo motore è il processore octa-core Qualcomm Snapdragon 730G che per questa edizione in sconto è accompagnato da 6 GB di RAM e 128 GB di capacità.

La batteria è da 8.600 mAh e si ricarica rapidamente grazie alla tecnologia QC 3.0 con un alimentatore da almeno 20 Watt. Una carica completa promette 8 ore di navigazione web oppure 48 ore in ascolto musicale o 15 ore in visione video.

C’è sia lo sblocco facciale che quello tramite impronta digitale (il sensore è incorporato nel tasto di accensione), quindi si può scegliere di volta in volta quello più comodo per quando si è a casa o in giro magari con dei guanti addosso.

È piuttosto sottile (il profilo è spesso 5,8 millimetri) e ha una presa USB-C 3.1, quattro altoparlanti da 1,5 Watt l’uno con supporto al Dolby ATMOS e una doppia fotocamera posteriore, di cui una grandangolare con angolo visivo pari a 120°. Pesa poco meno di 500 grammi, ha la tecnologia Bluetooth 5.0 e gira con Android 10.

La promozione

Se volete comprare il tablet Lenovo Xiaoxin Pad Pro, anziché 479,99 € con l’offerta attuale risparmiate il 41% perché lo pagate 286,99 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.