Il tasto multifunzionale e smart di Xiaomi Aqara in offerta a 11,69 euro

Anche Xiaomi Aqara presenta il suo tasto multifunzionale, davvero minimale, elegante e moderno, naturalmente senza fili. Si tratta, in sostanza, di un interruttore tramite il quale poter controllare i propri dispositivi smart in casa, come ad esempio le luci, impostando una diversa funzione ad ogni tocco. Al momento si acquista in offerta su eBay a 11,69 euro, nella variante con doppio tasto.

L’interruttore supporta diversi tipi di pressione. Dal doppio clic, alla pressione prolungata con tre tipi di modalità di controllo. E’ molto versatile perché non richiede collegamenti elettrici, e dunque risulta senza fili. Può essere posizionato nella posizione desiderata, quindi su una qualsiasi scrivania in casa, ma lo si può anche incollare al muro, simulando in tutto e per tutto un classico pulsante a parete.

Ogni tasto presente può realizzare un singolo clic, un doppio clic, un controllo tramite pressione prolungata, così da impostare la scena ad ogni diverso tocco. Il collegamento con le varie periferiche smart avviene tramite protocollo Zigbee, che permetterà dunque di automatizzare e controllare diverse scene: nessun cablaggio necessario.

Lo stesso tasto è disponibile in diverse varianti: non solo quella a due tasti, ma anche la versione a quattro o a sei pulsanti, il cui prezzo varia davvero di pochissimo.

Clicca qui per acquistare il tasto smart Aqara con due pulsanti. Dallo stesso link sarà poi possibile scegliere anche le altre varianti.