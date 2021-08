Il telecomando universale gocomma KS1 costa 21,71 euro

Se volete riporre nel cassetto tutti i telecomandi che avete sparpagliato in casa per controllare ogni dispositivo a infrarossi direttamente dallo smartphone, comprate gocomma KS1: con 21,71 euro potete così semplificare e potenziare enormemente il controllo della casa.

Si tratta di un piccolo cilindro alto poco meno di 10 centimetri e con un diametro di quasi 7 che si può posizionare in qualsiasi punto della casa purché in prossimità di dispositivi a infrarossi da controllare: come un comune telecomando IR universale infatti utilizza tale tecnologia per comunicare con televisori, condizionatori, stereo, videoproiettori, radio e quant’altro.

Si connette alla rete di casa tramite WiFi a 2.4 GHz e grazie all’applicazione abbinata da scaricare sullo smartphone è possibile effettuare la ricerca ed accoppiarlo ai diversi dispositivi IR. In questo modo anziché usare il telecomando dedicato per ciascun dispositivo, si fa tutto dallo smartphone e chiunque, dal suo telefono, può ad esempio accendere e spegnere il televisore dal divano, regolare la temperatura del condizionatore e via dicendo.

Questa soluzione supporta anche le tecnologie Alexa di Amazon e Assistente Google, perciò se in casa è presente uno speaker Smart è anche possibile dire all’assistente vocale di accendere la TV tramite il gocomma KS1.

Per il resto, è costruito in plastica ABS e lega di alluminio, materiali che portano il peso complessivo intorno ai 120 grammi, quindi essendo piuttosto leggero si può anche decidere di portarselo dietro in vacanza. Il consumo in standby è di 0,88 Watt e per funzionare ha bisogno di uno smartphone con Android almeno in versione 4.0 oppure un iPhone con iOS in versione 8.0 o successiva.

Se volete comprare il telecomando unversale gocomma KS1 al momento potete comprarlo online a 21,71 euro.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.