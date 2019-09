Il Telecomando vocale Alexa è a metà prezzo su Amazon

Tra le novità più interessanti della nuova Fire TV Stick 4K da poco presentata da Amazon c’è sicuramente il suo telecomando vocale con Alexa. Al momento il telecomando è disponibile su Amazon al prezzo di 14,99 euro, con un risparmio netto del 50%, considerando il prezzo di listino originale di 29,99 euro.

Il nuovo telecomando è compatibile con Fire TV Stick Basic Edition, Fire TV Stick di 2ª generazione e Fire TV Stick 4K. Risulta dunque molto versatile compatibile anche con i dispositivi precedenti. Chi acquista Fire Stick TV 4K ne troverà uno già in confezione, ma considerando che al momento costa solo 14,99 euro non è poi strano volerne acquistare uno di riserva.

Dal design minimale e dal look moderno, il telecomando offre appositi tasti per controllare TV, soundbar e ricevitori compatibili. Non solo il controllo avviene tramite tasto, ma anche con i comandi vocali: basta premere un tasto e chiedere ad Alexa di cercare, far partire e controllare la riproduzione di contenuti, potendo passare rapidamente alle proprie scene preferite con i tasti standard per la navigazione e la riproduzione.

Grazie al nuovo telecomando Alexa è piùfacile ascoltare la musica, scoprire i risultati sportivi, controllare che tempo fa, guardare le immagini in diretta dalle telecamere di sicurezza supportate e controllare i dispositivi per la casa smart compatibili. Nonostante il prezzo davvero irrisorio di 14,99 euro, sono incluse anche le 2 batterie AAA per l’immediato funzionamento.

Prezzi e dove acquistarlo

Telecomando vocale Alexa

Con comandi per accensione/spegnimento, regolazione del volume e controllo dei dispositivi.

Si acquista per un periodo di tempo limitato al prezzo speciale di lancio di 14,99€ (con uno sconto del 50%) invece di 29,99€. Il telecomando singolo può essere abbinato a Fire TV Basic Edition (il modello base già in vendita dal 2017 e che abbiamo recensito su macitynet.it) per regolare l’accensione e il volume su TV, soundbar e apparecchiature AV compatibili.

Fire TV Stick 4K

Si acquista al momento ad un prezzo speciale di lancio di 44,99€ (con un risparmio di 15€), invece di 59,99€. Fire TV Stick 4K include il telecomando vocale Alexa.

Fire TV Stick (full HD – 1080p)

Si acquista a partire dal 4 Settembre e per un periodo di tempo limitato al prezzo speciale di lancio di 24,99€ (con un risparmio di 15€), invece di 39,99€. Fire TV Stick include il telecomando vocale Alexa.

Per chi volesse abbinare un Amazon Echo per i comandi vocali “esterni” in questi giorni ci sono una serie di interessanti offerte anche su dispositivi singoli e kit.