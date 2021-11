Il Wi-Fi per la Statua della Libertà è firmato Cambium Networks

Cambium Networks ha fatto sapere che la Statue of Liberty-Ellis Island Foundation ha implementato suoi access point sia indoor che outdoor, per offrire connettività Wi-Fi agli oltre 4 milioni di persone che visitano Liberty Island e il Museo della Statua della Libertà ogni anno. La rete Wi-Fi serve sia il pubblico che i dipendenti, nel museo e in tutta l’isola.

“La rete Wi-Fi fornisce connettività e servizi sia ai visitatori che al personale, poiché la copertura per i telefoni cellulari è praticamente inesistente sull’isola”, ha affermato Sherranette Tinapunan, direttore IT della Fondazione. “Il precedente sistema Wi-Fi non poteva gestire il traffico di rete giornaliero generato dagli utenti. Oggi, i dipendenti della Fondazione utilizzano il Wi-Fi nel loro lavoro quotidiano, mentre fino a 25.000 visitatori al giorno, ciascuno con i propri dispositivi, utilizzano la rete per effettuare chiamate, trasmettere video e inviare messaggi”.

La Fondazione lavora per preservare e onorare due dei più grandi monumenti degli Stati Uniti, la Statua della Libertà ed Ellis Island e lavora per promuovere la conoscenza della storia dell’immigrazione americana. La rete fornisce un accesso semplice e sicuro agli utenti della rete e ai loro ospiti in modo che possano condividere facilmente la loro visita.

“Durante la visita alla Statua della Libertà e al museo gli ospiti hanno la possibilità di condividere le proprie esperienze con amici e famiglie, in tempo reale”, ha riferito Bruce Miller, Vice President of Enterprise Marketing di Cambium Networks. “Data la mancanza di alternative a Internet sull’isola, l’affidabilità è la priorità assoluta. Le nostre soluzioni Wi-Fi per interni ed esterni ad alta densità, ottimizzate per le applicazioni sensibili alla latenza come voce e video, forniscono una combinazione ideale di prestazioni, capacità e flessibilità per soddisfare le esigenze della Fondazione”.

“I dispositivi che le persone portano con sé sono diversi”, ha affermato Scott Imhoff, Senior Vice President of Product Management and Planning, Cambium Networks. “Molti visitatori non sanno che non esiste un servizio cellulare sull’isola e il Wi-Fi li accoglie. Con XMS Cloud Management e EasyPass, le persone dotate di laptop, tablet, smartphone e dispositivi indossabili possono accedere facilmente al Wi-Fi e vivere un’esperienza eccellente.

Gli access point a 2 e 4 radio ad alta densità di Cambium Networks forniscono la copertura e la capacità necessarie nel moderno museo di quasi 2.000 metri quadrati, oltre alla copertura all’aperto. La gestione degli ospiti attraverso EasyPass semplifica l’esperienza di connessione dell’utente finale e il processo di registrazione aiuta la Fondazione a tenersi in contatto con i suoi visitatori.