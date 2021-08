ILIFE V5s Pro, aspirapolvere automatico con movimento intelligente a 163,30 euro

Se volete automatizzare la pulizia del pavimento potete comprare un aspirapolvere automatico come l’ILIFE V5s Pro che, al momento, è scontato a 163,30 euro.

Si tratta di un “robottino” come gli altri: di forma circolare, dopo averlo acceso non bisogna fare altro perché in maniera completamente autonoma comincerà a muoversi lungo la superficie del pavimento spazzando e aspirando tutto lo sporco. Non ha un sistema di mappatura, il che lo rende apprezzabile da chi è restìo a introdurre telecamere in casa o a mettere online la planimetria della propria abitazione, ma allo stesso tempo include un sistema di navigazione intelligente che gli consente di pulire tutta la superficie attraverso un movimento a serpentina, in modo da non lasciarsi dietro neanche un angolo sporco.

Come altri è dotato di un sistema di anti-collisione per evitare di danneggiare i mobili sbattendogli contro e utilizza sensori IR anche sul fondo per evitare di cadere da gradini e scale. E’ possibile programmare l’accensione giornaliera ad un orario predefinito in modo tale da non doverlo accendere manualmente tutte le volte ed è abbastanza sottile (7 centimetri) da potersi infilare anche sotto la maggior parte dei mobili e dei divani.

La scheda tecnica ci informa che la batteria offre due ore di autonomia, sufficienti per pulire mediamente una superficie di 150-180 metri quadrati. E’ piuttosto silenzioso (50 dB) e si può controllare a distanza tramite un telecomando, utile ad esempio per la pulizia manuale di piccole zone. Oltre alla pulizia a secco è possibile combinare quella umida agganciando un panno bagnato sul fondo, che verrà mantenuto costantemente umido grazie alla lenta distribuzione di acqua da inserire in un serbatoio a parte, la cui capienza è di 0,3 litri (quello per la raccolta della polvere e dello sporco invece è da 2 litri).

Chi vuole comprarlo lo trova in offerta a 163,30 euro ovvero con uno conto del 37% rispetto ai più consueti 258,34 euro.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.