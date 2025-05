Illuminazione smart per monitor con Philips Hue Gradient in sconto a 89,99€

Pubblicità fUn sistema di illuminazione intelligente per il retro del monitor che migliora visione e comfort: il Philips Hue Play Lightstrip Gradient per PC (24″-27″) è oggi disponibile a soli 89,99€ su Amazon invece di 149,99€, con uno sconto del 40% su uno dei sistemi di illuminazione più evoluti per l’ambiente desktop. Esperienza visiva immersiva con LED multicolore dinamici Progettato per essere installato sul retro del monitor, il Lightstrip Gradient crea un’aura luminosa che si adatta in tempo reale ai contenuti sullo schermo. A differenza delle comuni strisce LED, questa soluzione firmata Philips Hue utilizza una tecnologia a segmenti che riproduce sfumature e transizioni dinamiche, rendendo ogni scena più avvolgente. L’effetto è ancora più spettacolare se abbinato all’app Hue Sync, che consente una sincronizzazione precisa con film, videogiochi e musica. Più comfort e coinvolgimento in ogni situazione Che si tratti di una postazione da gaming, di un setup da smart working o di un angolo cinema in casa, il Philips Hue Gradient migliora l’esperienza visiva e aggiunge atmosfera, riducendo allo stesso tempo l’affaticamento degli occhi in ambienti bui. Il controllo è totalmente smart, compatibile con l’ecosistema Hue, app mobili e comandi vocali. Un upgrade estetico e funzionale, perfetto per chi vuole un ambiente su misura. Offerta da non perdere su entrambe le versioni Con il prezzo che scende da 149,99€ a 89,99€, la versione per monitor da 24 a 27 pollici offre uno dei migliori rapporti qualità/prezzo del mercato. Philips Hue è garanzia di affidabilità, lunga durata e aggiornamenti software costanti. Se invece avete uno schermo più grande, la versione da 32 a 34 pollici, è disponibile a 99,99€ su Amazon invece di 169,90€, con uno sconto del 41%,

