iMac 27″ 5K a 1799 euro: sconto del 18% su Amazon

Amazon, dopo lo sconto sull’iMac 21″ che abbiamo segnalato ieri (offerta purtroppo ora esaurita…), questa notte ha attivato una nuova promozione sul mondo degli all in one della Mela, quella sull’iMac 27 con processore 3,0 GHz che viene offerto a 1799 euro invece che 2199 euro

Questo iMac è la versione, diciamo, entry level degli iMac con display da 27 pollici. ma ha caratteristiche assolutamente degne di nota. Le elenchiamo qui sotto

Processore Intel Core i5 6-core di ottava generazione a 3,0GHz

Turbo Boost fino a 4,1GHz

8GB di memoria DDR4 a 2666MHz

Fusion Drive da 1TB

Radeon Pro 570X con 4GB di memoria GDDR5

Due porte Thunderbolt 3

Display Retina 5K P3 5120×2880

Stiamo parlando di un Mac che è un assoluto “all around” buono per ogni funzione: intrattenimento domestico, scrivere, usare Internet, ma che dà il meglio di sé nella grafica e nel video editing grazie ad uno schermo stroardinario, al disco Fusion (una tecnologia che colloca affianca un disco SSD dove si trovano i dati di più frequente accesso, incluso il sistema operativo, ad un disco per storage “puro”) e la scheda grafica di ottimo livello.

Lo sconto a 1799 euro invece che a 2199 euro rappresenta un ribasso di 400 euro e uno sconto del 18%, largamente superiore a quello che potrete trovare presso altri rivenditori autorizzati.

Se vi interessa comprate subito (anche se la spedizione è per il 29 ottobre). Amazon sui prodotti Apple ha prezzi decisamente ballerini che possono cambiare di ora in ora e le scorte esaurirsi molto velocemente. In più questo Mac l’abbiamo visto a questo prezzo in una occasione.

