IMILAB KW66, lo smartwatch rotondo e sottile costa solo 46 euro

Lo smartwatch oltre che utile e funzionale deve anche essere bello perché lo si deve portare al polso tutto il giorno. Purtroppo quando si spende poco, da questo punto di vista spesso non si può chiedere molto. Ma finalmente c’è una valida opzione: IMILAB KW66 che al momento, grazie ad un codice sconto, pagate poco meno di 46 euro.

Il bello di questo orologio Smart sta nel fatto che ha una cassa rotonda e sottilissima (nello specifico le dimensioni sono pari a 45 x 45 x 13 millimetri mentre il cinturino è in silicone ed è da 22 millimetri), tanto che pensare che dentro ci sia tutta questa tecnologia non sembra quasi vero. Si tratta nello specifico di un display touch da 1,28″ con risoluzione pari a 240 x 240 pixel, alloggiato all’interno di una cassa, per l’appunto di forma circolare, costruita in alluminio spazzolato di colore nero.

E’ impermeabile con certificazione IP68 (quindi resiste sia alle infiltrazioni di polvere che di acqua a seguito di un’immersione a massimo un metro per trenta minuti) ed è dotato di un’app per monitorare l’attività fisica capace di riconoscere e tracciare tredici sport diversi tra cui corsa e camminata, ciclismo, yoga, tennis, baseball, basket e ping pong.

La batteria, da 340 mAh, promette fino a un mese di autonomia in standby oppure due settimane con un utilizzo piuttosto blando. Si ricarica completamente in circa due ore attraverso un caricatore magnetico incluso in confezione e il quadrante può essere personalizzato scegliendo uno dei tanti disponibili.

E’ presente anche un sensore che può monitorare la frequenza cardiaca costantemente, ventiquattr’ore su ventiquattro, quindi non solo durante il giorno o mentre ci si allena, ma anche di notte. Trattandosi di uno smartwatch a tutto tondo può anche mostrare le notifiche dello smartphone direttamente dal polso, controllare il nome o il numero dell’utente chiamante, leggere i messaggi ricevuti, gli appuntamenti in calendario, i promemoria e tutto il resto.

Funziona con tutti i telefoni Android a partire dalla versione 5.1 e con gli iPhone con installata almeno la versione 9.0 di iOS. Pesa appena 80 grammi quindi è anche molto leggero e se lo volete comprare, come dicevamo, al momento lo potete prendere su Gearbest per soli 45,84 euro inserendo il codice IMILABKW66 nel carrello prima dell’acquisto. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.