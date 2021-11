Imminente l’apertura di un nuovo Apple Store a Berlino?

Apple ha aperto otto anni addietro un Apple Store a Berlino e dall’inizio di quest’anno circolano indiscrezioni che riferiscono dell’apertura di un secondo store ufficiale nella capitale della Germania.

Il sito tedesco iFun riferisce della possibile apertura nei pressi della fermata ferroviaria Hackescher Markt posta sulla Stadtbahn di Berlino; in questa zona Apple avrebbe adocchiato un edificio in Rosenthaler Straße, dove aprire un nuovo store. Non ci sono annunci ufficiali ma secondo il sito tedesco senza alcun dubbio le informazioni sulla proprietà dell’edificio fanno riferimento a Apple.

La Mela avrebbe interpellato in Polonia l’interior designer Kontin, specializzato nell’impiego di materiali pregiati; sui canali social del designer da tempo è stata riferita una collaborazione a lungo termine con Apple, con suoi contribuiti a Düsseldorf, Basilea, Parigi e Vienna. Kontin ha riferito di avere “terminato l’ultimo lavoro a Berlino questa settimana”, allegando diverse foto che sembrano mostrare l’interno del nuovo store Apple a Berlino.

Il rivestimento in legno nero all’esterno è stato da poco smontato, e ora è presente solo un pannello che impedisce di vedere l’interno. Una cassetta in legno collocata sopra quello che dovrebbe essere l’ingresso, nasconde probabilmente il logo Apple. Redattori del sito tedesco che hanno ispezionato la zona, riferiscono di lavori in corso di completamento anche sul marciapiedi e l’impressione che l’azienda si stia preparando per l’imminente apertura.

La Mela recentemente ha aperto il suo terzo negozio retail in Turchia. Apple Bağdat Caddesi è situato nel cuore di Istanbul; per quest’ultima location su due livelli sono stati sfruttati materiali locali con i più recenti elementi di design degli Apple Store creandouno spazio fluido e aperto dove i clienti possono esplorare i prodotti e i servizi Apple, o partecipare alle sessioni Today at Apple gratuite.

Apple Bağdat Caddesi riprende i familiari elementi di design di altri Apple Store nel mondo e di Apple Park a Cupertino, integrandoli con granito Aksaray Yaylak di provenienza locale e travertino turco. Coperto da un tetto flottante in fibra di carbonio, lo store crea un’oasi urbana nel cuore della città, completa di ampio giardino alberato. Lo spazio si affaccia sull’esterno dello store attraverso una parete di vetro alta quasi 10 metri, che – a detta di Apple – contribuisce a confondere il confine fra l’interno e l’esterno. L’interno è inondato dalla luce naturale proveniente da due lucernari che si aprono per ventilare l’ambiente.