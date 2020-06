Impara a insegnare: realizza infografiche e videotutorial per l’e-learning

Realizzare infografiche e videotutorial per la formazione a distanza e per l’e-learning è un’attività che prevede quattro passaggi essenziali (con relative competenze e strumenti informatici):

#1 progettazione del percorso (Instructional Design)

#2 realizzazione delle grafiche (Photoshop e Illustrator)

#3 assemblaggio dei video e degli effetti (Premiere e After Effects)

#4 pubblicazione sulla piattaforma (Captivate o Articulate)



Eccoli nel dettaglio.

#1 imposta il progetto: “instructional design”

Se vuoi che la tua lezione sia ascoltata e assimilata piacevolmente, raccontala come se fosse una storia che insegna cose importanti (storytelling).

Per prima cosa predisponi un progetto di “instructional design”: disegna il tuo progetto di istruzione per renderlo coinvolgente; devi tener presente chi sono i tuoi destinatari, i tuoi obiettivi e gli strumenti più adatti per raggiungerli.

“Conoscere bene le teorie dell’apprendimento – afferma Mauro Blasi docente Espero certificato Adobe – ti consente di fare scelte strategiche: ti permette ad esempio di valutare se, in un caso specifico, sia meglio preferire la modalità sincrona o asincrona. Scegliere il metodo di raccolta dei dati, studiare la letteratura esistente, osservare e intervistare, senza dimenticare di approfondire i principi di usabilità e del design di interfacce: tutto questo è “Instructional Design” e si può imparare con corsi di formazione cuciti su misura, in base a esigenze specifiche.

#2 crea la tua grafica: oggetti e scenari

Se non trovi in rete oggetti o scenari adatti alle tue esigenze e pronti all’uso, puoi utilizzare gli strumenti professionali di grafica per essere autonomo: crea oggetti e illustrazioni con Adobe Illustrator ed elabora scenari e sfondi con Adobe Photoshop.

Quando saprai usare al meglio questi programmi (interfaccia, strumenti, logiche di lavoro) potrai esprimere la tua creatività.

“Ecco un esempio: – racconta Luca Fiammenghi, docente Espero certificato Adobe – Gli impiegati di una banca romana, incaricati di creare infografiche da inserire nel loro videotutorial, dovendo partire da zero hanno impiegato un’intera giornata di lezione con Illustrator per riprodurre a monitor la semplice immagine di uno smartphone. Ma dal secondo giorno tutto è diventato più facile e più veloce: una volta imparate le logiche del programma, la produzione di oggetti è diventata un’attività addirittura divertente. E per lo sfondo è stato necessario usare Photoshop per manipolare immagini fotorealistiche da inserire come ambientazione per la scena da ricreare”.

#3 monta il tuo videotutorial: titoli, tagli, effetti

Oggi un messaggio video è di gran lunga più efficace rispetto a una comunicazione testuale. Questo dato è ormai certificato da studi autorevoli: Forrester Research mette in luce che un minuto di video equivale a più di un milione di parole. Se questa è la prospettiva, allora il videotutorial diventa uno strumento strategicamente importante per un apprendimento veloce e coinvolgente.

Carlo Macchiavello, docente Espero certificato Adobe afferma: “Programmi come Adobe Premiere per il montaggio video o Adobe After Effects per animazione ed effetti speciali permettono in tempi relativamente rapidi di creare dei video con quel taglio professionale che oggi è richiesto dal mercato. Con un livello base di conoscenza si possono realizzare videotutorial e video di presentazione con ottimi risultati”.

#4 confeziona un e-learning: lezioni e quiz

Emanuele Ravera, docente Espero certificato Adobe: “Oggi l’utenza richiede e-learning coinvolgenti, stimolanti e che sollecitino interazioni. Per il confezionamento (Authoring) del sistema di istruzione ci sono due strumenti leader: Adobe Captivate e Articulate Storyline. Questi due versatili programmi rispondono perfettamente alle esigenze di coinvolgimento e interattività, offrendo varie possibilità per creare quiz e giochi di apprendimento in tempi rapidi”.

Sia Captivate che Articulate consentono di animare infografiche complesse rendendole interattive: l’utente che sta seguendo la lezione FAD è più coinvolto perchè può spostare elementi, può utilizzare pulsanti e può vedere subito i risultati di domande e quiz.

In breve, è possibile apprendere più efficacemente concetti complessi tramite immagini e infografiche invece che tramite lunghe istruzioni testuali.

Una nota sui programmi Adobe: l’ultima versione di Captivate interagisce perfettamente con le clip montate con Premiere, permettendo al progettista la creazione di video interattivi completi di quiz e di elementi cliccabili e pubblicabili in HTML5.