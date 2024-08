In Corea del Sud è emergenza pornografia Deep Fake

Pubblicità

Il Presidente della Corea del Sud ha esortato le autorità a fare di più per sradicare il fenomeno delle molestie sessuali e del dilagare di pornografia deepfake con video che prendono di mira soprattutto le ragazze più giovani.

Sono stati individuati numerose chat di gruppo nelle quali gli utenti creando e condividono immagini deepfake sessualmente esplicite, incluse quelle di minorenni. Le immagini deepfake sono generate usando tecnologie di intelligenza artificiale, il più delle volte combinando il volto di una persona reale con un diverso corpo fittizio.

Sulla scia di quanto emerso, l’organismo di regolamentazione dei media ha convocato delle riunioni di emergenza. Nelle scorse settimane – scrive BBC – sono state individuate numerose chat di gruppo su Telegram create da studenti di scuole e università in varie zone del paese; gli utenti di queste chat, principalmente studenti, caricano foto di persone che conoscono (es. compagni di scuola e insegnanti) e altri utenti le trasformano in immagini deepfake. È di pochi giorni addietro la notizia dell’arresto in Francia di Pavel Durov, fondatore di Telegram, accusato – tra le altre cose – di facilitare lo scambio di materiale pedopornografico e revenge porn sulla piattaforma in questione. Telegram è usatissimo per caricare/cercare immagini e video e deliri vari. Questo servizio di messaggistica istantanea sfrutta crittografia end-to-end che rende complicato per le autorità risalire all’identità di chi condivide materiale improprio (le attività di polizia che si occupano di chat su Telegram richiedono tipicamente il passaggio di infiltrati sotto copertura).

Yoon Suk Yeol, il presidente della Corea del Sud, ha chiesto alla autorità di “indagare a fondo”, affrontando il problema dei “crimini sessuali digitali” per sdradicarli.

“Recentemente, video deepfake che prendono di mira un numero indeterminato di persone, hanno iniziato a circolare rapidamente sui social media”, ha dichiarato il Presidente Yoon in una riunione di gabinetto. “Le vittime sono spesso minorenni e gli autori sono per lo più teenager”. Per creare una “sana cultura dei media”, secondo Yoon è necessario istruire meglio ed educare al rispetto i più giovani. “Benché spesso siano visti come «semplici scherzi», si tratta chiaramente di atti criminosi, portati a termine sfruttando la tecnologia per nascondersi dietro l’anonimato”.

The Guardian riferisce che in Corea del Sud la creazione e distribuzione di materiale sessualmente esplicito è punibile fino a 5 anni di reclusione o con una multa di 50 milioni di won (circa 33.700 euro).

Nel 2021 aveva fatto scalpore un orribile sito web che permette di caricare il volto di chiunque e trasformarlo in una pornostar. Meccanismi simili sono ormai alla portata di tutti, offerti persino con il pulsante per inviare a tutta una serie di contatti il risultato finale.

