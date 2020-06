In iOS 13.5.5 individuati riferimenti a Apple News+ audio

Nella beta di iOS 13.5.5 sono stati individuati riferimenti a Apple News+ Audio, confermando le indiscrezioni secondo le quali la Mela pianifica la produzione di contenuti speciali per rendere News+ più interessante per gli abbonati.

Apple News+ offre un abbonamento ‘all-in-one’ a centinaia di importanti quotidiani e riviste. Gli asset grafici individuati nella beta di iOS 13.5.5 lasciano presagire l’arrivo di una funzionalità che potrebbe consentire agli utenti di ascoltare storie o un sunto quotidiano all’interno dell’app News.

Il sito MacRumors ha individuato elementi grafici attualmente non usati: icona e testo con la dicitura “Apple News+ Audio”, icona e testo con la dicitura “Audio” che riporta la grafica di una cuffia. Rovistando nel codice della beta si intuisce che Apple avrebbe intenzione di proporre dei riassunti audio con le notizie più importanti del giorno, un sommario dei principali avvenimenti quotidiani.

A maggio di quest’anno il sito Digiday aveva riferito indiscrezioni relative a nuove iniziative sul versante audio, spiegando che erano state selezionate anche fonti per convertire gli articoli scritti in brani audio. Il contratto stipulato con gli editori impedisce questo tipo di iniziative e Apple avrebbe chiesto agli editori proposte per consentire direttamente agli editori di proporre traduzioni audio.

Al momento non c’è nessun annuncio specifico e la possibilità di riprodurre riassunti audio delle principali notizie, potrebbe essere una funzionalità prevista con futuri aggiornamenti di iOS.