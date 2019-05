In offerta Alfawise A9X, il box Android con supporto 4K a 54 euro

Se siete alla ricerca di un box TV Android che vi consenta di trasformare il salotto di casa in un vero e proprio centro multimediale, sappiate che oggi in offerta flash potrete acquistare Alfawise A9X.

Non solo il produttore si è distinto negli ultimi mesi per il rapporto qualità prezzo di molte delle periferiche che propone, ma le caratteristiche di A9X risultano assolutamente di spessore, superiori al prezzo idi 54 euro. Tra le tante, sappiate che supporta risoluzioni 4K.

Alfawise A9X è un box TV equipaggiato con l’ultimo chip Amlogic S905X2, che offre supporto alla tecnologia di visualizzazione 4K. Si tratta di una caratteristica da non sottovalutare, considerando che ormai da tempo nel nostro paese sono davvero tanti i contenuti multimediali offerti a questa risoluzione. Basti pensare ai numerosissimi contenuti Netflix, o provenienti da piattaforme simili.

Al suo interno, Alfawise A9X propone 4 GB di RAM, che non guastano assolutamente su una TV box Android, considerando la miriade di applicativi che si possono installare, così da avere sempre una buona reattività quando si naviga la UI o quando si passa da un’app all’altra. A coadiuvare la RAM anche una memoria da 32GB EMMC, che permetterà di installare tante app e di salvare file multimediali di ogni genere.

A livello software ospita una versione modificata di Android 8.1, con tanto di Google Play installato e supporto a Netflix, YouTube e altre app ben note. Il piccolo set top box pesa appena 150 grammi e ha dimensioni assolutamente contenuta in 8,20 x 8,20 x 1,60 cm. Un piccolo quadrato, insomma, da poter nascondere sul mobile TV.

All’interno della confezione, oltre a tutto l’occorrente per il funzionamento, anche un telecomando per poter gestire l’interfaccia grafica dal divano, senza necessità di dover installare tastiere e mouse esterne, che risultano comunque compatibili e che potranno essere utilizzate nel caso in cui vogliate fare uso di applicazioni di produttività.

Alfawise A9X è in sconto flash a 54,60 euro, la potete acquistare cliccando direttamente a questo indirizzo. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.