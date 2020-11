In offerta il kit Xiaomi Smart Home ZigBee definitivo: 6 accessori smart a poco più di 60 €

Se volete rendere la vostra casa più Smart, provate con il kit definitivo Xiaomi attualmente proposto in offerta lampo a poco più di 60 euro. Questo pacchetto contiene sei diversi accessori che rendono la propria abitazione più sicura grazie alla tecnologia.

Nello specifico troverete in questo kit:

Gateway multi-modalità

Doppio sensore porte e finestre

Sensore volumetrico di movimento

Interruttore wireless

Sensore di temperatura e umidità

Presa smart Wi-Fi

Indispensabile per il kit è ovviamente lo Xiaomi Smart Home Gateway, vero e proprio cuore del sistema che si installa nella presa di corrente e funge da controller per tutti gli altri accessori.

Oltre al gateway, il kit include un doppio sensore per porte e finestre: grazie a questa periferica è possibile realizzare automazioni di base, ad esempio far scattare un allarme (integrato nel Gateway), oppure programmare l’accensione di una luce nel momento in cui una porta viene aperta, o lo spegnimento di un condizionatore quando una finestra non è chiusa.

C’è poi un sensore di movimento Xiaomi con luce incorporata alimentato a batteria che si può posizionare in qualsiasi punto della casa con lo scopo di accendersi nel momento in cui rileva il passaggio di una persona, anche nel buio più completo, e attivare parallelamente la luce della stanza in cui si trova oppure una serie di automazioni pre-programmate.

Il quarto accessorio incluso nel kit è un interruttore intelligente che può essere programmato per accendere o spegnere luci o altri dispositivi della casa; supporto click singolo, doppio o triplo ed è compatibile con gran parte dei dispositivi di domotica.

Non poteva mancare il sensore di temperatura ed umidità Xiaomi, perfetto da abbinare ad esempio ad un climatizzatore o a un calorifero, utile per l’accensione del riscaldamento o dell’aria condizionata nel caso in cui l’ambiente raggiunga determinate condizioni.

Infine il pacchetto include una presa Smart che si può infilare in una qualsiasi presa di corrente in casa che consente di controllare in remoto qualsiasi elettrodomestico ad essa collegato, ciabatte multi-presa incluse. In questo modo si può ad esempio collegare la spina della macchina del caffè e far sì che si accenda automaticamente ad un orario prestabilito, magari subito dopo che è suonata la sveglia.

Tutto il kit Xiaomi, come dicevamo, è attualmente in offerta ad un prezzo molto interessante per chi vuole iniziare a rendere Smart la propria casa: lo pagate poco più di 60 euro. Il costo complessivo è praticamente pari a 10 euro circa per accessorio, un prezzo molto vantaggioso per chi vuole avere fra le mani un sistema completo e economico.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.