In offerta il massaggiatore cervicale Xiaomi Jeeback 4D, bastano 46,99 € per farsi coccolare

Lasciatevi coccolare da questo massaggiatore cervicale Xiaomi Jeeback 4D, al momento in offerta a 46,99 euro su eBay, spedito dall’Italia. Il link per acquistarlo è direttamente questo.

Un leggero dolore alle vertebre cervicali può causare gravi problemi, come nevrastenia, perdita di memoria e altri dolori ancora. Bastano 46,99 euro per risolvere alcune di queste problematiche. Jeeback JA-302 Neck Massager supporta il massaggio a quattro aree ed è dotato di sei tecniche di massaggio professionali, che regolano la forza o la frequenza del massaggio a seconda delle diverse tecniche di massaggio applicato.

Il massaggiatore si controlla e viene guidato tramite il comodo telecomando, indipendentemente dalla posizione che si assume: è possibile farsi massaggiare mentre si è seduti o sdraiati, e persino quando si sta camminando.

Il massaggiatore prevede un’articolazione elastica in silicone tipo C, dunque adatto al contatto con la pelle umana, risultando confortevole e assolutamente non pericoloso. Al suo interno dispone di una batteria da 1200 mAh, in grado di offrire un’esperienza di massaggio confortevole e lunga, come se foste una SPA. Un ottimo partner nella vita frenetica vita quotidiana, e un ottimo strumento per prendersi una pausa e distrarsi dal lavoro.

Il dispositivo massaggia accuratamente e profondamente la vertebra cervicale grazie a sei tecniche di massaggio professionali. Grazie al telecomando è possibile impostare massaggi con 15 livelli di forza e una frequenza di 8 impulsi.

Una volta avvolto intorno al collo, il dispositivo assicura 2 ore di lavoro. Ha dimensioni di circa 16 x 10 cm, dunque particolarmente semplice anche da portare in viaggio all’interno di una valigia.

Si acquista in offerta su eBay a 46,99 euro direttamente da qui, con spedizione gratis dall’Italia.