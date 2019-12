In offerta lancio Hubsan Zino 2, il nuovo drone 4K a 60FPS con gimbal a 3 assi

Arriva il nuovo Hubsan Zino 2, il nuovo drone con camera 4K a 60 FPS, che sfida i giganti del settore, come Mavic 2, con tante frecce al proprio arco. In occasione del lancio, le prime mille unità avranno un costo speciale di 361 euro. Clicca qui per acquistare.

Hubsan Zino 2 prende dal primo modello la forma, ma aggiorna pressoché tutte le più importanti caratteristiche di volo. Anzitutto, il range di volo, che passa da 2,5 km a 6 km, consentendo dunque di scattare foto e registrare video di scenari e luoghi sempre più mozzafiato.

La fotocamera è stata aggiornata e passa da 4k-30 fps a 4k-60 fps, offrendo dunque immagini sempre più fluide. La dimensione più grande dell’obiettivo consente di catturare più luce e, dunque, offrire migliori scatti in condizione di buio.

Migliorato sensibilmente anche il telecomando, che adesso gode di uno schermo digitale ad alta luminosità per consentire al pilota di monitorare i dati del volo in tempo reale. Ancora, migliorata la durata del volo, che adesso arriva fino a 33 minuti in un ambiente privo di vento, grazie alla batteria da 3800 mAh, più grande rispetto a quella da 3000 mAh del precedente modello.

Hubsan Zino 2 arriva ad una massima altitudine di 500 metri, resistente a folate di vento fino a 20km. Il drone gode del doppio sistema di posizionamento GPS + GLONASS, la fotocamera gode di un sensore di immagine CMOS da 1/2,3 pollici, con angolo di visualizzazione di 80°, lunghezza focale 24-48mm, apertura f/2.2, in grado di restituire immagini da 12 MP.

Il drone arriva ad una velocità massima di 1m/s in modalità Film, mentre in modalità normale arriva a 12m/s, e in sports mode di 20m/s. Il drone ha un peso di poco più di 900 grammi, con misure di 32,60 x 26,00 x 9,49 cm.

La versione con una batteria costa 361 euro in offerta lancio, mentre il pack con due batterie 415,73 euro e quello pack con 1 batteria e custodia 388,28 euro. Il bundle con 2 batterie e custodia costa invece 433,43 euro.