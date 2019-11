In sconto a 16 euro il gilet USB riscaldato per combattere il freddo gelido

L’inverno è ormai arrivato in qualsiasi regione d’Italia e quale migliore regalo di Natale se non un giubbotto riscaldato che tenga caldi? Adatto sicuramente a chiunque, in particolar modo ai più anziani, si acquista al momento in offerta a soli 16 euro su eBay.

Il giubbotto si ricarica tramite USB, e offre tre modalità di riscaldamento, dalla più leggera alla più calda. Il gilet si può naturalmente la lavare a mano o in lavatrice, anche se occorre rimuovere la batteria presente all’interno. Il gilet è sottile, morbido, leggero e, soprattutto, traspirante. Peraltro, è unisex.

Per quanto riguarda le misure, sulla pagina del venditore sono indicati i centimetri del busto e della vita, così da poter acquistarlo senza preoccupazioni che stia stretto o largo. Inoltre, è bene tenere in considerazione anche il peso del giubbotto. La misura M e L pesa 365g, mentre la XL arriva a 415 grammi. Infine, XXL e XXXL pesano, rispettivamente 460 e 500 grammi.

Il gilet è dotato di chiusura lampo sulla parte frontale, mentre un piccolo tasto permette di accendere e spegnere l’effetto riscaldante.

Al momento, si acquista in offerta a 16 euro con spese di spedizione gratuite. Clicca qui per acquistarlo.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.