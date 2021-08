In sconto Broadlink RM4 Pro, per usare iPhone come telecomando IR e RF

Un solo telecomando per domarli tutti, ed è pure l’iPhone: immaginate di prendere il telefono e controllare a distanza il condizionatore, la TV o qualsiasi altro dispositivo elettronico che usa sensori IR o RF. Potete farlo comprando Broadlink RM4 Pro, una scatoletta magica che, al prezzo di 31,71 euro grazie all’offerta attualmente in corso, ve lo trasforma in un telecomando universale.

In questo modo non dovete più tenere a portata di mano i vari telecomandi e di conseguenza non solo guadagnate spazio, ma riducete la confusione in giro per casa e risparmiate pure in soldi per le batterie. Questo accessorio infatti si collega a qualsiasi dispositivo capace di emettere infrarossi o radiofrequenze, quindi non solo televisori ma anche condizionatori, sistemi audio, ventilatori, luci, tende e via dicendo. A quel punto, tramite l’applicazione abbinata da installare su smartphone e tablet, ne offre il controllo a distanza sia attraverso il collegamento WiFi della rete casalinga, sia tramite 3G/4G quindi volendo anche fuori di casa, a distanza di chilometri dall’elettrodomestico che si sta controllando.

Oltre all’elevata compatibilità, uno dei suoi punti di forza risiede nella facilità di configurazione. Supporta infatti più di 50.000 dispositivi, i cui codici possono essere richiamati dal database sul cloud in modo tale da riconoscere e configurare i dispositivi attualmente in commercio in pochi passaggi. Supporta i dispositivi di tanti marchi compresi quelli di Sony, Philips, LG, Sharp, Panasonic, Toshiba, Bosch, HiSense, AEG, Electrolux, Vizio, Honeywell, Samsung, SEB, Mitsubishi, Daikin, ABB e molti altri ancora. In alternativa è possibile configurare il collegamento manualmente seguendo i passaggi proposti dal sistema.

Oltre a questo è possibile anche impostare un timer per far si che esegua azioni particolari, come ad esempio aprire le tende o accendere il condizionatore ad un certo orario, oppure spegnere la tv o il riscaldamento in momenti specifici della giornata. E’ anche compatibile con IFTTT, il che significa che si può inserire all’interno di veri e propri automatismi che prevedono il controllo automatizzato di più funzioni contemporaneamente e al presentarsi di particolari condizioni.

Chi desidera comprarlo deve solo tenere a mente che è compatibile con smartphone e tablet in cui sia presente Android in versione 4 o successiva oppure iOS e iPadOS dalla versione 9 in avanti. Normalmente viene venduto a 77,13 euro ma al momento è in offerta lampo su Gearbest con uno sconto pari al 59%: in pratica costa 31,71 euro.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.