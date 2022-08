Minimo storico, Photoshop Elements 2022 Mac e PC a solo 35,99€

Se volete comprare Photoshop Elements 2022 per Mac o la sua versione per PC, pagandolo solo 35 €, il prezzo più basso di sempre, approfittate dell’offerta attualmente in corso su Amazon.

Si tratta dell’ultima versione del celebre software di fotoritocco di Adobe presentato lo scorso ottobre, che integra nuove funzionalità basate sulla piattaforma di machine learning e intelligenza artificiale Sensei.

Come spieghiamo nel nostro articolo, oltre a tutte le caratteristiche delle versioni precedenti, grazie ad Adobe Sensei Photoshop Elements offre numerose funzioni di editing automatizzato, con suggerimenti in tutti i passaggi che accompagnano l’utente per partire dall’ispirazione fino alla creazione di foto e video di impatto. Ci sono a disposizione 60 modifiche guidate, strumenti per trasformare le foto in opere d’arte, aggiungere sovrapposizioni in movimento e applicare una foto sugli oggetti.

È anche possibile ridurre l’effetto mosso, creare filtri speciali per gli animali domestici, estensione degli sfondi, spostamento e ridimensionamento di persone e oggetti, sostituzione degli sfondi e del cielo, creazione di doppie esposizioni.

Tra le funzioni disponibili e già presenti segnaliamo: pattern creativi con pennelli che consentono di applicare motivi divertenti come cuori o stelle; selezione in automatico del soggetto della foto con un click, miglioramento dei ritratti, tag automatici alle alle foto in base ai soggetti, riconoscimento delle persone presenti nei video

Se lo comprate sul sito ufficiale, Photoshop Elements 2020 vi costa 101,26 euro ma al momento potete risparmiare 66 comprandolo su Amazon: grazie all’offerta attualmente in corso lo pagate infatti 35,99 euro sia nella versione per Mac, sia quella per PC.

Da notare che Adobe Premiere Elements non è scontato ma se lo comprate assieme ad Adobe Photoshop Elements pagate tutti e due i software solo 56€

Quale che sia il caso, nel momento in cui portate a termine l’acquisto riceverete il codice di attivazione per email. A quel punto potrete installarlo e sarà vostro per sempre, senza cioè dover pagare abbonamenti mensili per utilizzarlo (come nel caso della Creative Cloud).

Sebbene Amazon sia conosciuta per le sue ottime politiche di reso è bene specificare che in questo caso si tratta di un contenuto digitale, perciò non può essere restituito né rimborsato.

Nel caso acquistiate la versione per Mac vi ricordiamo che sono necessari almeno 4 GB di RAM e un processore a 64 bit, oltre almeno alla versione 10.12 Sierra di macOS. Per quanto riguarda la versione per PC l’unico requisito è che sia installato almeno Windows 8.1 oppure Windows 10.

Approfittiamo per ricordarvi che in alternativa è ancora in sconto su Amazon il Photography Plan a 109,99 euro per un anno invece che 12,19 euro al mese (quindi 146 euro).