In Scozia le prime case al mondo riscaldate a idrogeno verde al 100%

In Scozia sono pronti a fare le prime prove al mondo con l’ idrogeno verde nelle case, tecnologia che da anni e da più parti è indicata come in grado di offrire “grandi potenzialità”, la cui diffusione però è finora rimasta ostacolata da limiti tecnici.

In Scozia l’impiego dell’ idrogeno nel sistema energetico è previsto inizialmente in 300 case. Ad annunciare questa iniziativa è Ofgem, l’autorità di regolamentazione del Regno Unito. SCN, società del gas scozzese, adatterà le abitazioni con un sistema di riscaldamento gratuito basato su idrogeno con stufe, forni e piani di cottura che potranno essere sfruttati per quattro anni. L’obiettivo è capire se l’idrogeno privo di carbonio, prodotto dall’elettrolisi delle molecole d’acqua, può contribuire a raggiungere gli obiettivi in termini di emissioni di carbonio.

Ofgem ha ricevuto 18 milioni di sterline (circa 20 milioni di euro) per finanziare l’impresa nell’ambito di progetti in materia di innovazione per sviluppare tecnologie e infrastrutture green. Ha anche previsto 12,7 milioni di sterline (circa a 14 milioni di euro) per test offline usando condotte del gas naturale per il trasporto in sicurezza dell’idrogeno su grandi distanze.

Le case scozzesi dovrebbero cominciare a ricevere gratuitamente l’ idrogeno entro la fine del 2022, e la fase di prova estesa a ulteriori 1.000 abitazioni nel caso di successo con le prime 300. Ad Aberdeen, sempre in Scozia intanto un Ford Transit per le consegne postali è stato convertito per l’alimentazione a idrogeno. La città è tra le poche località in Scozia, ad essere dotata di punti di rifornimento ad hoc, sfruttati per i primi autobus a due piani che funzionano con questa alimentazione.

L’Europa da tempo è impegnata a sviluppare forme di energia rinnovabile alternative per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili. Il Piano strategico europeo sulle tecnologie energetiche (Piano SET) ha identificato le celle a combustibile e idrogeno tra le aree più importanti che possono contribuire a soddisfare gli obiettivi energetici e climatici.