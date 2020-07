Solo 16 euro: super offerta cuffie auricolari true wireless 1MORE (ex Xiaomi)

Se siete alla ricerca di un ottimo paio di auricolari true wireless che possano competere addirittura con AirPods, senza dover spendere una fortuna, ecco 1MORE ECS3001B, adesso in offerta a poco più di 35 euro direttamente a questo indirizzo utilizzando il coupon disponibile a fondo articolo.

Per chi non conoscesse il marchio, ricordiamo che 1More è una realtà cinese nata grazie ad un importante investimento di Xiaomi. Pur non essendo tecnicamente una parte dell’ecosistema di Xiaomi, ci sono certamente dentro ai prodotti 1More tecnologie Xiaomi e anche lo spirito Xiaomi.

L’obbiettivo del brand è quello di liberare i prodotti cinesi dalla fama di accessori economici ma di bassa qualità, una finalità che Xiaomi, musa ispiratrice di 1More, è riuscita a conseguire e che 1More ha cominciato ad avvicinare.

Da questa base nascono gli auricolari 1MORE ECS3001B, che hanno uno stile davvero minimale, con ciascun auricolare che pesa appena 6,4 grammi, con una dimensione di 24 x 20 x 25 mm. Anche grazie alla batteria del case da ben 310 mAh offrono un’autonomia complessiva di circa 12 ore, e grazie al bluetooth 5.0 consentono un abbinamento sempre stabile all’interno di un range di 10 metri circa.

Grazie al pulsante presente sul padiglione auricolare è possibile controllare la musica in riproduzione, regolare il volume e rispondere o riattaccare una chiamata senza dover necessariamente tirar fuori lo smartphone dalla tasca. Design half in-ear ergonomico, e magnetico, propongono un sonoro stereo di qualità, perfetto sia per la musica, che per i giochi.

Al momento potete acquistare in offerta, e salvo esaurimento scorte, le cuffie 1MORE ECS3001B al prezzo di 16 euro circa, direttamente a questo indirizzo utilizzando il coupon O4E48E90BDE27000 in fase di acquisto.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.