In super offerta il Silk’epil Xiaomi, l’epilatore a poco più di 18 euro

In super offerta, a soli 18,24 euro, il Silk epil Xiaomi, che si ricarica tramite USB, e offre tre funzioni in una, depilazione, rifinitura e modellizzazione. Si acquista direttamente a questo indirizzo.

Offre una porta di ricarica USB-C, dunque molto veloce, per essere sempre pronto all’uso, quando necessario. Adatto per una rasatura profonda, davvero versatile e di piccole dimensioni, con una testa flessibile per un uso più confortevole, ottimizzato per non danneggiare la pelle. La testa della lama propone denti fini a R, per tagliare rapidamente anche i peli più corti al di sotto di 3 mm.

La periferica gode di certificazione IPX7, quindi impermeabile, così da poter anche essere ripulito più facilmente con l’acqua. Gode di un piccolo Led che indica lo stato di ricarica: la luce bianca indica una percentuale di batteria residua tra il 20 e il 100%, mentre una luce rossa lampeggiante indica una percentuale residua di carica inferiore al 20%.

Fatto in ABS, propone due diverse colorazioni rosa e blu, con un peso davvero irrisorio di circa 140 grammi, leggero se si considera che incorpora comunque una batteria da 650 mAh, che offre circa 1 ora di uso continuo.

Davvero piccolo e maneggevole, ha dimensioni di 8,30 x 5,89 x 2,48 cm.

Lo si trova al momento con oltre il 50% di sconto sul listino originale. Si acquista direttamente a questo indirizzo a 18,24 euro.