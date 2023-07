Incredibile ma vero: OnePlus 10 Pro 5G a 399 euro per il Prime Day Amazon

OnePlus 10 Pro 5G è in offerta su Amazon a 399 euro. Un prezzo davvero eccezionale per un terminale a cui non manca davvero nulla, neppure dal punto di vista fotografico. Cliccate qui per acquistarlo, prima che vada tutto esaurito.

Lo smartphone è certamente tra i camera phone più ambiti. La fotocamera Hasselblad di seconda generazione presente sul OnePlus 10 Pro 5G supporta la modalità OnePlus Billion Color Solution, che consente l’applicazione della funzione Natural Color Calibration di Hasselblad su oltre un miliardo di colori. Ciascuna delle tre fotocamere posteriori del OnePlus 10 Pro è in grado di scattare foto a pieno colore a 10 bit.

Inoltre, è dotato di una nuova fotocamera ultra-wide con un campo visivo di 150°, che consente di scattare foto quattro volte più ampie rispetto alle fotocamere ultra-wide da 120° presenti su altri smartphone. Non solo, la modalità Hasselblad Pro consente di scattare foto in formato RAW a 12 bit con tutte e tre le fotocamere posteriori, sfruttando la Hasselblad Natural Color Solution for Mobile. Inoltre, questa funzione supporta una nuova modalità RAW potenziata, chiamata RAW+, che consente di scattare foto in RAW a 12 bit mantenendo le impostazioni di fotografia intelligente del OnePlus 10 Pro. Ciò permette di catturare foto di qualità superiore con maggiore dettaglio, una gamma dinamica migliore e una riduzione del rumore più efficace.

Caratteristiche tecniche

Le specifiche principali includono il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, supportato da un sofisticato sistema di raffreddamento passivo che consente di sfruttare appieno le potenzialità del processore. Grazie alla tecnologia Supervooc 80W, la batteria da 5.000 mAh può essere ricaricata completamente in soli 32 minuti, passando dallo 1% al 100%. Inoltre, con soli 15 minuti di ricarica è possibile ottenere un’intera giornata di autonomia. La ricarica wireless Airvooc 50W consente di ricaricare completamente il dispositivo, sempre dallo 1% al 100%, in 47 minuti.

Lo schermo OLED da 6,7″ con risoluzione QHD+ sfrutta la tecnologia LTPO migliorata, che regola l’aggiornamento dello schermo da 1 Hz fino a 120 Hz in base ai contenuti visualizzati e alle applicazioni in uso.

Il prezzo più basso dei 30 giorni precedenti al Prime Day è stato di 671 euro, ma al momento lo si acquista a 399 euro, cliccando direttamente a questo indirizzo.

