INIU ‎CI-711, caricatore per auto da 66W con USB-C Power Delivery

Se vi serve un caricatore con spina accendisigari per auto che sia capace di ricarica fino a due dispositivi contemporeamente (di cui uno potrebbe essere anche un MacBook o un altro computer portatile) con Power Delivery e ad alta velocità, la risposta potrebbe essere INIU ‎CI-711, una potente soluzione progettata appositamente per questo scopo.

Esteticamente non è diverso da molti altri caricatori per auto disponibili in commercio: gli ingombri sono minimi così come la porzione che sporge dalla presa accendisigari è tale da consentirne il collegamento nella gran parte di automobili attualmente in circolazione.

Mette a disposizione due prese: una di tipo USB-C con tecnologia Power Delivery 3.0 che può spingere fino a 36 Watt e quindi è in grado di alimentare a piena potenza anche un MacBook Air di ultima generazione; l’altra è una USB-A con tecnologia Quick Charge 3.0 che eroga massimo 30 Watt e può quindi ricaricare al massimo delle prestazioni anche un iPhone o un iPad. Nel complesso quindi si tratta di un alimentatore da auto con una potenza pari a 66 Watt, sufficienti per la maggior parte delle situazioni più comuni.

Per avere qualche esempio pratico, l’azienda scrive nella scheda tecnica che un iPhone 12 viene ricaricato dallo 0% al 60% in appena trenta minuti, mentre un computer portatile si ricarica completamente in un’ora e 48 minuti.

Uno dei punti di forza di questo modello risiede nella presenza di un display LED che funge da sistema di verifica dell’impianto: può infatti misurare la tensione della batteria per permettere di scoprire se è tutto nella norma o se c’è qualche problema, segnalando quindi in blu quando la tensione è compresa tra 12 e 14.8 Volt e, in rosso, quando scende invece al di sotto della soglia degli 11.8 Volt, in modo da evitare di collegare i dispositivi per la ricarica e procedere invece con la manutenzione della batteria.

INIU ‎CI-711 funziona con tutti i veicoli con batteria da 12 e 24 Volt e può ricaricare smartphone, tablet, laptop e sistemi di dashcam presenti nell’auto. E’ dotato di contatti elastici in metallo che consentono di fissarlo saldamente alla presa e di sganciarlo facilmente all’occorrenza, con la certezza però che non salti via quando si percorrono strade accidentate. E’ infine dotato di un sistema proprietario a 15 strati che l’azienda chiama SmartProtect e che è stato sviluppato proprio per prevenire danni alla batteria del veicolo e ai dispositivi collegati.

Chi è interessato può acquistarlo su Amazon, dove al momento è in vendita a 14,99 euro.