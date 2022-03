Intelsat porterà la connettività 3G e 4G nell’ottavo paese più grande dell’Africa

Intelsat, operatore della rete terrestre e satellitare e fornitore di connettività in volo (IFC), è stato selezionato da Orange Mali SA per portare la connettività 3G e 4G in aree difficili da raggiungere in Mali, l’ottavo paese africano per dimensioni.

L’accordo è un primato nell’Africa Occidentale francofona: la realizzazione di reti 4G via satellite è considerata una soluzione ottimale, vista la dimensione del paese e la logistica coinvolta.

Orange Mali è il principale operatore di rete mobile in Mali ed è stato premiato con due riconoscimenti da OOKLA (speed test della banda larga globale) come la “rete mobile più veloce dell’Africa Occidentale” e il “fornitore di servizi internet più veloce del Mali”.

“La missione di Intelsat è di offrire connettività di alta qualità e affidabile alle persone nel mondo, a prescindere da dove vivono”, ha dichiarato Brian Jakins, general manager e vice presidente Networks di Intelsat, spiegando che per le persone in aree remote e rurali, connessioni sicure e affidabili assumono una maggiore importanza, e che la partnership di Intelsat con Orange Mali permetterà di risolvere un serio problema di connettività in una nazione nella quale la qualità delle infrastrutture terrestri è poco affidabile.

“Da un punto di vista di attuabilità e fattibilità economica, le comunicazioni satellitari sono ideali per la distribuzione di copertura 3G e 4G in una nazione come la nostra”, ha riferito Moussa Yaro, technical director di Orange Mali.

Intelsat è stata creata nel 1964 come organizzazione intergovernativa mondiale per lo sviluppo e la gestione commerciale delle telecomunicazioni via satellite; nel 2001 è stata privatizzata, investiendo in infrastrutture di terra e satelliti al servizio dei media, diventando uno dei più grandi fornitore di servizi satellitari fissi.

Il numero di utenti Internet nel mondo è aumentato di oltre il 10% nel 2020 ma ,un gran numero di persone rimane a tutt’oggi ancora estraneo a Internet: 2,9 miliardi di persone (ovvero il 37% della popolazione mondiale) non hanno mai usato la rete. Circa il 96% di questi vive in paesi in via di sviluppo ed è costretto ad affronta problemi gravi quali: povertà, accesso limitato all’elettricità o analfabetismo