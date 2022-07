Internxt Send è un servizio per l’invio di file di grandi dimensioni

L’invio di un file via internet è generalmente semplice: basta creare una nuova mail, indicare l’indirizzo del destinatario, e allegare il documento, l’immagine o il file che vogliamo spedire. I problemi cominciano quando dobbiamo spedire file di grandi dimensioni e anche servizi come Gmail hanno ancora dei limiti sulla grandezza massima degli allegati e gli sviluppatori stessi consigliano a questo scopo di usare Google Drive. Non sempre il destinatario dispone di un account Gmail e Google non offre funzionalità quali i link a scadenza (non più validi dopo un determinato periodo).

Internxt è un’azienda statunitense che offre un servizio di cloud-storage open-source, sicuro, decentralizzato, con spazio a disposizione che parte da 10GB per il piano gratuito e fino a 2TB per 8,99 € al mese.

L’azienda in questione offre un servizio denominato Internxt Send, accessibile a tutti e utile per inviare file di grandi dimensioni (immagini, video, documenti e qualsiasi altro tipo di file) senza bisogno di creare account.

Tra i limiti di Internxt Send, l’impossibilità di inviare file più grandi di 5GB (anche usando un account a pagamento), l’assenza di funzionalità per impostare una password per l’utente che riceve il file e di funzioni per modificare la data di scadenza. È ad ogni modo possibile aggiungere un messaggio prima di inviare un file, testo che apparirà nella mail di chi riceve il link per scaricare gli allegati.

Internxt Send sfrutta ad ogni modo funzionalità di cifratura, quella che gli sviluppatori chiamano “disruptive architecture” e che tiene conto della natura decentralizzata di Internxt Drive per suddividere il file condiviso in più parti, facendo in modo che solo il destinatario sia in grado di ricevere l’allegato integro (ricostruito automaticamente).

Per inviare un file con Internxt Send basta collegarsi a questo indirizzo, fare click su “+” per allegare uno o più file e scegliere se copiare il link o inviare una mail al destinatario. Si possono caricare più file in una sola volta e i destinatari riceveranno il link per il download via mail.

Dopo 15 giorni, se il destinatario non avrà scaricato i file, questi verranno automaticamente eliminati e non è quindi necessario preoccuparsi di cancellare manualmente gli allegati dal server di Internxt Send.

Ricordiamo che se usate iCloud, è possibile sfruttare la funzionalità Mail Drop (disponibile usando Mail con tutti i sistemi operativi di Apple più recenti) per inviare allegati di dimensioni massime di 5 GB. I file in questione restano disponibili per il download per 30 giorni, trascorsi i quali vengono eliminati.