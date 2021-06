iOS 15 supporta il drag&drop di elementi tra app

Con iOS 15 è molto più facile spostare immagini, testi e altri elementi tra le varie app aperte: si può fare con il drag&drop e non è complicato farlo. È una funzionalità più ovvia su iPad dove è possibile lavorare facilmente con più app in contemporanea grazie allo slit-view; su iOS non c’è il multitasking con le app fianco a fianco ma Apple ha implementato una soluzione intelligente anche sul nuovo iOS.

Supponiamo di volere spostare una porizione di testo da una pagina web a una mail. Basta un tap sullo schermo e tenere premuto per selezionare il testo di nostro interesse (la selezione si colora di azzurro); a questo punto tenere premuto l’elemento selezionato e dopo pochi secondo appare un box fluttuante che (senza lasciare le dita) può essere spostato sullo schermo o su una diversa app usando l’altra mano per passare da un’app all’altra; si sceglie quella di nostro interesse e si rilascia il testo nella posizione desiderata. Oltre che con il testo, lo stesso meccanismo funziona con le immagini e altri elementi selezionabili.

Nella videata che alleghiamo, un esempio della funzionalità mostrata dal sito CultOfMac. Il sistema è pensato per l’iPhone ma funziona anche con iPadOS; quest’ultimo supporta il multitasking con le app fianco a fianco ma volendo si può usare anche il sistema previsto su iOS 15. Mentre si sta scrivendo una mail si potrebbe volere allegare una foto: basta con questo sistema aprire Foto e trascinare l’immagine di nostro interesse nella mail; stesso discorso per una immagine che abbiamo individuato un sito web e che vogliamo inviare a qualcuno con un messaggio.

Gli utenti più smaliziati sanno che ovviamente è possibile fare questa cosa anche con il copia&incolla; quest’ultima funzionalità è sempre presente ma la possibilità di usare il drag&drop è una ulteriore comodità.

L’anteprima di iOS 15 è già disponibile per gli sviluppatori iscritti all’Apple Developer Program all’indirizzo developer.apple.com; la versione beta pubblica sarà disponibile per tutti gli utenti iOS dal mese prossimo su beta.apple.com. iOS 15 e nuove funzioni saranno disponibili per tutti in autunno come aggiornamento software gratuito per iPhone 6s e modelli successivi.