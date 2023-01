iOS 16.3 risolve il problema delle linee orizzontali su iPhone 14 Pro Max

L’aggiornamento a iOS 16.3 – al momento in fase di testing presso gli sviluppatori – risolve il problema della comparsa di linee orizzontali sullo schermo lamentato da alcuni utenti di iPhone 14 Pro Max all’accensione o nello sblocco.

A indicare la soluzione del problema delle linee orizzontali è la stessa Apple nelle note di rilascio dell’aggiornamento a iOS 16.3.

La scorsa settimana Apple aveva riferito di essere a conoscenza del problema e di essere al lavoro su una soluzione che sarà distribuita presto tramite aggiornamento software. Si tratta di un fenomeno rapido: le righe scompaiono pochi istanti dopo o quando il terminale completa l’accensione.

Negli ultimi giorni del 2022 si ipotizzava si trattasse di un problema software e non hardware, mentre circolavano già indicazioni di Apple al lavoro per risolverlo. Ora arriva la conferma da parte del costruttore che si tratta di un problema software e che verrà risolto tramite aggiornamento.

In questo articolo riportiamo due foto di iPhone 14 Pro con le righe colorate in avvio pubblicate dagli utenti su MacRumors e Reddit

L’aggiornamento a iOS 16.3 dovrebbe arrivare la settimana dal 23 gennaio, insieme agli update di iPadOS 16.3, watchOS 9.3, tvOS 16.3 e macOS Ventura 13.2; le “release candidate” di questi update, ovvero, quelle che anticipano il rilascio della versione finale e stabile, sono state già distribuite a sviluppatori e ad alcuni beta tester.

Oltre alla soluzione del problema delle linee orizzontali, l’aggiornamento a iOS 16.3 integra il supporto per chiavi fisiche come le Yubikey per il login in vari siti web, chiavette che possono essere collegate via USB, Lightning o mediante tecnologia NFC. Altra novità di iOS 16.3 è il supporto a nuove funzioni avanzate pensate specificamente per proteggere da minacce i dati dell’utente sul cloud, in precedenza disponibili solo per gli Stati Uniti e ora anche per altre nazioni.