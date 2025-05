iPad Air M2 con sconti top, ribassi fino al 29%

Pubblicità Anche se gli iPad con chip M3 sono appena arrivati, gli iPad Air con chip M2 rimangono una scelta eccellente, soprattutto grazie agli sconti che si trovano su Amazon in questi giorni. Gli sconti arrivano fino a quasi il 30%, rendendo questi modelli di generazione precedente un affare davvero interessante. Il chip M2, infatti, è ancora attualissimo: per la maggior parte degli utenti, le differenze rispetto all’M3 sono minime. Entrambi i processori permettono di accedere alle nuove funzioni di intelligenza artificiale e garantiscono prestazioni al top per lavoro, studio e intrattenimento. Qui sotto trovate una selezione delle offerte più interessanti, con i ribassi percentuali più alti. Ma attenzione: su Amazon ci sono anche altre configurazioni di memoria e colore a prezzi altrettanto convenienti. Vale la pena dare un’occhiata alla lista completa. Apple iPad Air 13″ (M2), 1TB, Wi-Fi 6E + 5G 1.249,00€ (−29%) Sto caricando altre schede... Apple iPad Air 13″ (M2), 128GB, Wi-Fi 6E + 5G 849,00€ (−21%) Sto caricando altre schede... Apple iPad Air 13″ (M2), 512GB, Wi-Fi 6E + 5G 1.149,00€ (−24%) Sto caricando altre schede... Apple iPad Air 13″ (M2), 128GB, Wi-Fi 6E + 5G 849,00€ (−21%) Sto caricando altre schede... Apple iPad Air 11″ (M2), 128GB, Wi-Fi 6E + 5G 649,00€ (−22%) Sto caricando altre schede... Apple iPad Air 11″ (M2), 1TB, Wi-Fi 6E + 5G 1.099,00€ (−28%) Sto caricando altre schede... Apple iPad Air 11″ (M2), 1TB, Wi-Fi 6E 999,00€ (−26%) Sto caricando altre schede...

