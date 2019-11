iPad Air scontato di 65 euro su Amazon

Nei giorni scorsi l’iPad Air 2019 è sceso fino a 499 euro, il prezzo minimo “storico” per questo tablet. Ora l’occasione si ripresenta anche se con qualche euro di maggiorazione: 504,44 euro.

L’iPad Air 2019, lo ricordiamo è una evoluzione dell’iPad Pro del 2017 che reinterpreta con un mix di tecnologie recenti e meno recenti. È infatti identico per dimensioni e spessore ad iPad Pro 10,5 pollici del 2017, anche se è un po’ più leggero. Anche la scheda logica è la stessa (o quasi) di iPad Pro del 2017. Supporta Apple Pencil e ha bordi sottili e un profilo ridotto. Ecco qui di seguito le specifiche

Display Retina da 10,5″ con tecnologia True Tone e ampia gamma cromatica

Chip A12 Bionic

Sensore di impronte digitali Touch ID e Apple Pay

Fotocamera posteriore da 8MP, fotocamera anteriore FaceTime HD da 7MP

Altoparlanti stereo

Wi-Fi 802.11ac e reti cellulari 4G LTE Advanced

Fino a 10 ore di autonomia

iPad Air 2019, ora alla terza generazione, è decisamente superiore ad iPad di settima generazione dal punto di vista dell’hardware e a questa cifra comincia ad essere un alternativa al modello a 128 Gb di iPad 2019 che costa 489 euro. Per in memoria ma guadagna in prestazioni. Il prezzo viene raggiunto per via di uno sconto nel carrello

