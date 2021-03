iPad o HiPad? CHUWI HiPad Plus è l’anti iPad Pro con schermo 2K

Quando si tratta di tablet con un ottimo rapporto qualità prezzo, il brand CHUWI è certamente tra quelli d’eccezione. Il modello che vi proponiamo in offerta lampo a 295 euro è CHUWI HiPad Plus, che tra le sue caratteristiche di maggior pregio ha un display con risoluzione 2K. Clicca qui per acquistare.

A livello estetico, HiPad Plus di CHUWI sembra voler restituire all’utente una controparte Android di iPad Pro. Le cornici sottili, infatti, fanno sì che questo HiPad Plus strizzi l’occhio al più blasonato tablet della Mela. Naturalmente, in questo caso si tratta di un dispositivo Android, aggiornato a livello software alla versione Android 10.0. L’hardware, invece, è basato sulla CPU MT8183VIA, una Octa Core ARM Cortex-A73 con clock 2,0GHz-ARM e Cortex-A53 sempre a 2,0 GHz.

Il processore viene affiancato da una GPU Mali-G72 MP3 700 MHz per spingere anche il reparto videoludico, mentre la memoria viene affidata da una parte a 4GB di RAM di tipo LPDDR4, e dall’altro a 128 GB di ROM di tipo EMMC, con possibilità di espansione fino ad un massimo di altri 128 GB tramite MicroSD.

Come già anticipato, una delle principali caratteristiche di questo tablet è lo schermo, con risoluzione di 2176 x 1600, quindi 2K, su un aspect ratio 16:10 e una diagonale da 11 pollici.

A livello di connettività il dispositivo si fregia di modulo WiFi IEEE 802.11 ab/g/n/ac 2.4G + 5G, e Bluetooth BT 4.2. Il reparto multimediale, invece, propone una camera frontale da 5 MP, e una posteriore da 12 MP. CHUWI HiPad Plus offre connettività di tipo USB-C, mentre a livello di dimensioni misura 248.3 x 179.5 x 6,95mm, con un peso netto di circa 500 grammi.

All’interno della confezione, oltre al tablet, è incluso anche un caricabatterie con cavo USB-C 5V/2A, oltre a manuale e scheda di garanzia.

CHUWI HiPad Plus si trova al momento in offerta lampo a 295,05 euro e può essere acquistato direttamente a questo indirizzo.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.