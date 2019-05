iPad Pro 11″ e iPad Pro 12,9″ scontati del 16% su Amazon

Amazon continua a proporre buoni affari sul mondo Apple. Oggi sul sito di vendita on line è apparso, in particolare, un interessante sconto sull’iPad Pro 11″ Wi-Fi da 64 GB che viene proposto, anche grazie ad uno sconto nel carrello, a 773 euro contro 899 euro del listino, un ribasso del 16% e su iPad Pro 12,9, sempre da 64 GB che vi costerà 1014 euro sempre dopo uno sconto nel carrello, contro 1199 euro con un ribasso di sempre il 16%.

Ricordiamo che questo modello di iPad è l’ultimo presentato da Apple lo scorso autunno. Offre tutte le funzioni di un prodotto professionale e tecnologie allo stato dell’arte

Display Liquid Retina edge-to-edge da 11″ (o 12,9″) con ProMotion, True Tone e ampia gamma cromatica

Chip A12X Bionic con Neural Engine

Face ID per l’autenticazione sicura e Apple Pay

Fotocamera posteriore da 12MP, fotocamera frontale TrueDepth da 7MP

Audio a quattro altoparlanti con suono stereo ancora più ampio

Fino a 10 ore di autonomia

In commercio non è semplice trovare sconti su questi prodotti di Apple. Quando accade non il ribasso è inferiore a quello praticato da Amazon, che, vale sempre la pena di sottolinearlo, è rivenditore ufficiale Apple.

Come accennato il prezzo di 773 euro e di 1014 euro si raggiunge dopo uno sconto che viene applicato direttamente nel carrello.

Alla qualità e alla puntualità di consegna dello store Apple, aggiunge garanzie extra rispetto ad Apple Store, tra cui una politica di restituzione più generosa nei tempi e la “leggendaria” efficienza del suo servizio clienti.