iPhone 12, in arrivo la soluzione ai problemi con gli apparecchi acustici

In un documento di supporto tecnico Apple riferisce che gli utenti potrebbero sentire un rumore imprevisto provenire da alcuni apparecchi acustici Made for iPhone.

“Quando un apparecchio acustico Made for iPhone è connesso ad iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro o iPhone 12 Pro Max, si potrebbero notare: forte rumore dovuto a elettricità statica, audio interrotto o intermittente, Audio distorto”.

Nel documento Apple riferisce di essere a conoscenza di questo problema e integrerà un fix in un futuro aggiornamento software. Non è chiaro se il problema sia stato già risolto in iOS 14.3 (al momento nelle mani di sviluppatori e beta tester). Apple invita gli utenti a usare la versione più recente di iOS.

Gli apparecchi acustici Made for iPhone si connettono ad iPhone, iPad o iPod touch per consentire all’utente di ascoltare audio in streaming, rispondere alle chiamate, modificare le impostazioni e altro ancora. Andando su Impostazioni > Accessibilità > Apparecchi acustici è possibile modificare varie impostazioni relative alla riproduzione delle suonerie, l’instradamento dell’audio, controllo del blocco schermo e altro ancora. Tra le marche di apparecchi acustici compatibili Made for iPhone, ci sono: Amplifon, AGXO, ReSound, Audibel, Rexton, Signia, e altre ancora.