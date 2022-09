iPhone 14 Pro vanno a ruba, ma su Amazon qualcuno ancora è in pronta spedizione

I preordini di iPhone 14 e iPhone 14 Pro sono partiti, sia su Apple Store che su Amazon venerdì e a quanto pare, almeno per iPhone 14 Pro, sono stati già un successo. Se provate ad ordinare in questo momento sul sito Apple, vi accorgerete che alcune configurazioni non sono più in arrivo il 16 settembre tra quattro o cinque settimane.

Fin dalle prime ore dopo il lancio c’era stata una grande folla di clienti in lista di attesa presso Apple Store on line. Possiamo testimoniare direttamente per avere noi stessi avere comprare un iPhone 14 Pro di avere avuto come stima di attesa per un ordine telefonico “meno di 60 minuti” prima di avere una risposta. Dopo 45 minuti ancora nessuno aveva raccolto la nostra richiesta. Nel frattempo abbiamo completato l’ordine on line affrontando diversi errori di connessione e di lettura della carta di credito.

La stessa cosa è avvenuta su Amazon. Attualmente il grande rivenditore on line in realtà è messo meglio di Apple. Anche se alcuni modelli e versioni (in particolare iPhone 14 Pro Max) non sono più ordinabili, alcuni tagli di memoria e colori sono spediti subito e sono in arrivo nel week end.

Parliamo in particolare gli iPhone 14 Pro da 512 GB e 1 TB nei colori nero siderale e viola. Quest’ultimo sicuramente il colore più richiesto in assoluto.

Amazon resta a nostro giudizio il luogo cui guardare se si vogliono avere al più presto gli iPhone. Anche lo scorso anno gli iPhone 13 e iPhone 13 Pro andarono esauriti ma tornarono disponibili entro il week end

Se vi interessa sapere quali sono gli iPhone disponibili su Amazon tenete controllata la nostra lista per verificare l’arrivo su Amazon in ogni momento

