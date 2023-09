iPhone 15 e iPhone 15 Pro appaiono su Amazon

Anche Amazon è pronta a lanciare i preordini di iPhone 15 e iPhone 15 Pro. Nonostante per ora non siano ancora state approntate le vetrine (probabilmente per non fare concorrenza ad Apple che in questo momento ha spento il suo store), sul sito del grande rivenditore on line nella sezione Apple si vedono tutte le configurazioni e colori dei nuovi modelli.

Nel momento in cui, alle 14, Apple aprirà le porte del suo negozio (virtuale) per far entrare i clienti (reali) anche Amazon certamente darà la possibilità di preordinare i nuovi modelli e troverete tutte le configurazioni e tutti i colori dei nuovi modelli con disponibilità dal 22 settembre, quindi la stessa data in cui sarà messo nei negozi il nuovo modello.

Dei nuovi iPhone 15 e iPhone 15 Pro abbiamo scritto tantissime volte. Si tratta dei nuovi modelli degli smartphone Apple presentati martedì 12 settembre nel corso dell’evento Wanderlust. Qui di seguito vi diciamo in sintesi le loro principali novità.

iPhone 15 e iPhone 15 Plus

Nuovo processore A16

Dynamic Island

Nuova fotocamera con risoluzione fino a 48 megapixel

Funzione di ritratto automatica

Porta USB-C

Disponibile in versione 6,1 e 6,7 pollici

Tutti i dettagli su iPhone 15 e iPhone 15 Plus li trovate in questo articolo. Le principali novità le sintetizziamo in questo articolo.

iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max

Nuovo processore A17 Pro

Bordi in titanio

Tasto azione

Schermo a cornici sottili

Funzione di ritratto automatica

Porta USB-C fino a 10 Gbps (con cavo venduto separatamente)

Zoom 5X (solo su iPhone 15 Pro Max)

Perchè comprare su Amazon

Ricordiamo che comprare su Amazon equivale a comprare da Apple o un qualunque rivenditore autorizzato. Su Amazon anzi per alcuni motivi le condizioni di Amazon restano più favorevoli.

L’iPhone viene spedito al prezzo minimo garantito : se dovesse aumentare il prezzo resterebbe bloccato, se scende pagherete il prezzo più basso

: se dovesse aumentare il prezzo resterebbe bloccato, se scende pagherete il prezzo più basso Potete comprare a rate senza interessi e senza garanzie (informazioni qui)

e senza garanzie (informazioni qui) Potete restituire l’iPhone entro un mese “senza questioni”

A questo aggiungiamo anche un dettaglio non ininfluente e che abbiamo appreso dalle esperienze precedenti. Nei primi minuti di disponibilità per avere l’iPhone subito sappiamo che è meglio comprare su Apple Store. Ma anche qualche decina di minuti dopo il lancio sul negozio on line di Apple i prodotti tendono ad esaurirsi mentre su Amazon restano disponibili e in spedizione il 22 settembre.

Lo “strano fenomeno” avviene per il fatto che i magazzini di Amazon sono fin da subito ottiene una grande quantità di pezzi e per il fatto che chi vuole comprare va prima da Apple…

