iPhone XR 64 GB Blu a 576 euro: il prezzo più basso di sempre è su Amazon

Gli sconti Amazon nel carrello del week end sugli iPhone XR se ne sono andati quasi tutti, ma non tutti… Anzi per almeno un modello e un colore, 64 GB si il ribasso si è rafforzato e il costo che dovete sostenere è di 163 euro più basso di quello Apple: 576 euro.

iPhone XR, lo ricordiamo, rappresenta oggi il più moderno degli “entry level” di Apple, un ottimo affare per chi cerca un prodotto capace di fare (quasi) tutto quello che è capace di fare un iPhone 11 senza spendere la stessa cifra. Lanciato lo scorso anno iPhone XR si distingue per avere un display LCD di generose dimensioni (6,2 pollici) una valida fotocamera con effetto sfocato, face ID, ricarica wireless e ricarica veloce con un adeguato carica batteria ed infine un processore A12 ancora particolarmente potente.

Questo iPhone viene venduto da Apple a 739 euro. Nel fine settimana Amazon ha presentato gli stessi telefoni in quasi tutti i colori a 635 euro. Lo sconto, sempre grazie ad un ribasso nel carrello, a 576 euro è il prezzo più basso cui abbiamo visto iPhone XR. Si tratta di uno sconto pari al 22%. Non sognatevi neppure di trovarne uno simile in circolazione presso in rivenditore autorizzato Apple con la stessa affidabilità di Amazon. Quindi se il colore vi piace e 64 GB sono sufficienti, comprate subito perché i 92,54 euro di sconto nel carrello non dureranno a lungo.

Click qui per comprare