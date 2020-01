iPhone XR ricondizionato a solo 514,56 euro, risparmiate oltre 200 euro

iPhone XR al prezzo più basso mai registrato su Amazon. L’incredibile offerta è resa possibile da una fortunata combinazione che vede, da una parte, un risparmio costante grazie alla scelta di un ricondizionato, dall’altra un ulteriore ribasso del 20% valido però solo per pochi giorni.

Dei recenti sconti Amazon Warehouse abbiamo già parlato qualche giorno fa in questo articolo, dove trovate anche tutte le informazioni relative alle caratteristiche di questi prodotti, dei vantaggi e tutto ciò che ne riguarda.

Qui in breve vi segnaliamo l’offerta attiva, tra i tanti, su iPhone XR in versione 64 GB nel più minimalista e neutro dei colori: il nero. Se iPhone 11 è troppo e iPhone 8 è troppo, allora iPhone XR è la giusta via di mezzo perché si tratta comunque di un telefono molto moderno e ancora in vendita presso i negozi ufficiali Apple.

E’ diverso da iPhone 11, che ha preso il suo posto, per alcuni dettagli anche se la principale novità del nuovo modello è la fotocamera. Ma lo svantaggio di una fotocamera di inferiore qualità, anche se comunque molto buona, è ricompensata da un prezzo davvero allettante, che lo diventa ancora di più grazie all’offerta attiva in questo momento e valida però per poche ore salvo esaurimento anticipato delle scorte.

Per comprendere il livello di interesse dello sconto complessivo sugli iPhone XR vi ricordiamo che iPhone 8 Plus il modello più economico più vicino ad iPhone XR costa nella versione da 64 GB 679 euro.

In questo momento, grazie all’offerta attualmente in corso, ve lo portate a casa per soli 514,56 euro, praticamente con uno sconto del 30% ed un risparmio netto di ben 224 euro sul prezzo di listino ufficiale del nuovo.