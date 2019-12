iPhone XR da 128 ai prezzi del Black Friday: 637 euro. Pochi pezzi

L’iPhone XR da 128 torna ai prezzi del Black Friday 637 euro.

Questo telefono, in un taglio di memoria he rappresenta un ottimo compromesso tra memoria, funzioni e prezzo, nonostante il lancio di iPhone 11 e iPhone 11 Pro, è diverso da iPhone 11 che ha preso il suo posto per alcuni dettagli anche se la principale novità del nuovo modello è la fotocamera. Ma lo svantaggio di una fotocamera di inferiore qualità, anche se comunque molto buona, è ricompensata da un prezzo davvero allettante, che lo diventa ancora di più grazie agli sconti di Amazon. Ecco qui le migliori offerte

Lo sconto sul modello da 128 Gb è interessante perchè, come detto, rappresenta un ottimo compromesso nel costo e nella memoria. 128 Gb sono una quantità di “disco” interno sufficiente per fare foto e per le applicazioni. Lo sconto da 160 euro, un taglio del 20% sul listino, è anche il massimo che abbiamo visto in questi giorni su questa versione e rappresenta un prezzo di 100 euro inferiore persino al prezzo ufficiale della versione da 64 GB. I pezzi sono però pochi…