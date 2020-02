iPhone XR è lo smartphone che ha dominato il mercato nel 2019

L’iPhone XR è il dispositivo che ha dominato il mercato globale smartphone nel 2019. È quanto riferisce uno studio di Omdia, azienda specializzata in ricerche, evidenziando il primo posto del vecchio dispositivo, seguito dall’iPhone 11 (la cui distribuzione è partita a settembre dello scorso anno).

Secondo i dati riportati nel report di Omdia e citati dal sito Appleinsider, la Mela ha spedito 46,3 milioni di iPhone XR nel 2019, superando il successore iPhone 11 (arrivato però a settembre) con 37,3 milioni di unità.

Samsung si piazza al terzo, quarto e quinto posto con Galaxy A10, Galaxy A50 e Galaxy A20, rispettivamente con 30,3 milioni di unità, 24,2 milioni di unità e 19,2 milioni di unità. Sesto e ottavo posto per iPhone 11 Pro Max (17,6 milioni di unità) e iPhone 8 (17,4 milion di unità). Il dato è interessante tenendo conto ancora una volta che la distribuzione di iPhone 11 Pro Max è partita nell’ultimo trimestre dello scorso anno.

“Apple è rimasta stabilmente al primo e al secondo posto nella classifica con la spedizione globale degli smartphone, con l’azienda che mantiene la posizione dominante da oltre cinque anni”, riferisce Jusy Hong, research and analysis director della divisione di Omdia che si occupa di smartphone. “Limitando il numero di modelli offerti rispetto ai suoi principali competitor, Apple è stata in grado di concentrare le vendite su smartphone che hanno un appeal ampio come l’iPhone XR”.

L’azienda specializzata in analytics, riferisce che nel complesso le spedizioni di iPhone sono in declino per l seconda volta dopo anni, calate del 4,6% nel 2019. I dati in questione rappresentano ad ogni modo un miglioramento rispetto al 2018, anno nel quale è stato registrato un calo del 5,1% rispetto all’anno prima.

In un report di Counterpoint Research diffuso a febbraio si affermava che l’iPhone XR era diventato nel 2019 lo smartphone premium a maggiore crescita in India, un impulso attribuito anche alla costruzione in loco del dispositivo che ha permesso ad Apple di soddisfare i requisiti di approvvigionamento imposti dal governo e offrire l’iPhone XR a prezzi più bassi rispetto a prima.

Presentato come opzione più accessibile rispetto a iPhone XS e XS Max, l’iPhone XR è un modello molto apprezzato dagli utenti; non ha schermo OLED e 3D touch ma vana LCD all‑screen Multi‑Touch da 6,1″, è resistente a schizzi e polvere (rating IP67), integra il SoC A12 Bionic, Fotocamera da 12MP con grandangolo, offre registrazione video 4K a 24 fps, 30 fps o 60 fps, fotocamera TrueDepth e altre funzionalità non molto diverse dall’XS, con prezzo inferiore.