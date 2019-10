iPhone XR su Amazon lo comprate in sconto: 629 euro

Amazon ripropone lo sconto sul più… entry level degli iPhone XR, il modello da 64 euro: 629 euro, il 15% in meno del prezzo ufficiale di questi tempi. Stiamo parlando di un iPhone XR di colore nero, una tinta che nel corso degli ultimi tempi è sceso solo raramente d prezzo. Colore a parte si tratta di un ottimo affare per chi cerca un prodotto che si avvicina molto ad iPhone 11 senza stringervi a spendere la stessa cifra (839€).

Le specifiche di base sono molto simili: display LCD di generose dimensioni (6,2 pollici) una valida fotocamera con effetto sfocato, face ID, ricarica wireless e ricarica veloce con un adeguato carica batteria. Non ha due fotocamere (una grandangolare) e manca del nuovo processore A13, più potente ma che non cambia la vita rispetto all’A12 di iPhone XR, ma per il resto sarebbe difficile distinguerli. Più informazioni le trovate nel nostro articolo che ette a confronto i due iPhone.

Apple l’ha mantenuto a listino ad un prezzo contato: 739 euro per la versione da 64 GB. Amazon lo presenta ad un costo anche più allettante: 629 euro, che rappresenta uno sconto fino al 15%, 110 euro. A questa cifra vi costa meno di iPhone 8 Plus che sarebbe il suo più diretto concorrente interno, ma che è meno moderno e meno attuale. Ecco colori e modelli in sconto.

Vi consigliamo di comprare rapidamente visto che in passato questi prezzi sono durati molto poco.

Click qui per comprare (spedizione 27 ottobre).

L’offerta di questa pagina non è più disponibile? Consultate la nostra sezione Offerte Apple su Amazon per verificare le ultimissime segnalazioni.