iPhone XS da 64 GB, Amazon lo sconta a 849€

iPhone XS e iPhone XS Max al prezzo minimo su Amazon. Stiamo parlando dei due modelli da 64 GB che scendono rispettivamente a 849 e 1050 euro.

L’iPhone XS lo conoscete molto bene. Di fatto è quasi identico ad iPhone 11 Pro non fosse per la fotocamera e per il processore. All’atto pratico si tratta di uno smartphone ancora molto attuale, anche se ovviamente il nuovo modello presenta novità importanti nel campo fotografico, ma in tutto il resto le differenze non sono sostanziali. E del resto la fotocamera di iPhone XS è incredibilmente buona.

In passato questi iPhone sono stati scontati in maniera modesta. Successivamente al lancio di iPhone 11 Pro sono scesi ancora di più, anche se spesso hanno riguardato i modelli a prezzo più alto. Le versione da 64 Gb a 849 e 1050 euro sono al loro prezzo minimo e tale da tenere in grande considerazione visto che un iPhone 11 da 64 GB costa 100 euro in più. Del resto anche la fotocamera di iPhone XS è incredibilmente buona e quindi lo sconto di 340 euro rispetto al iPhone 11 Pro è da tenere in assoluta considerazione. Tutti e due i modelli sono scontati del 18%