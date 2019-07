Irrigatore automatico per piante in vaso, kit da 12 a soli 9 euro

Se avete almeno una pianta in casa e state per partire per un viaggio di più giorni, acquistate il kit di irrigatori automatici per piante in vaso in vendita su Gearbest così potrete prendervene cura anche senza essere presenti.

Si tratta sostanzialmente di un dispositivo pensato per essere infilato nel vaso ed annaffiarlo lentamente in maniera del tutto automatica. Grazie al serbatoio l’acqua sarà sempre a disposizione e, per mezzo di un piccolo rubinetto, verrà riversata sulla terra goccia dopo goccia, ad una velocità che può essere regolata attraverso una manopola poco prima di partire.

In questo modo la terra resterà sempre umida senza però esagerare e ottenere la morte della pianta per il problema opposto, cioè quello della troppa acqua riversata nel vaso.

Non è chiara la capacità del serbatoio né il range di velocità relativo al dosaggio dell’acqua, quindi non sappiamo darvi informazioni precise in merito ma quel che è certo è che per viaggi di pochi giorni una soluzione di questo tipo dovrebbe riuscire a garantire la sopravvivenza di fiori e piccole piante in vaso.

Se interessati, questi irrigatori automatici per piante in vaso sono venduti in kit da 12 su Gearbest per soli 9 euro. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte: per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.