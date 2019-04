JIMMY JV83, in offerta l’aspirapolvere wireless realizzato da chi ha prodotto per Dyson

Fra i tantissimi brand cloni di Dyson non possiamo non citare JIMMY, marchio che gravita ormai attorno all’ecosistema Xiaomi (come avviene ad esempio per Roborock) e che produce interessanti aspirapolvere wireless.

L’aspetto più interessante di JIMMY riguarda i suoi trascorsi: secondo quanto rivelatoci da una nostra fonte il marchio fa capo alla casa madre Lake Electric – il più grande produttore di aspirapolvere al mondo – conosciuta per i suoi dispositivi di alta qualità venduti sotto il marchio LEXY.

Lake Electric avrebbe in passato prodotto dispositivi per conto di Dyson, attività che dovrebbe garantire la qualità dei suoi aspirapolvere, come certificato anche dalle ottime recensioni online raccolte dai suoi marchi.

Diventa quindi molto succosa l’offerta dedicata alla nuova JIMMY JV83, aspirapolvere senza fili che vuole dare filo da torcere alla rivale Dyson con un prezzo vantaggioso e specifiche di tutto rispetto. JIMMY è infatti il brand di LEXY dedicato ai prodotti un po’ più economici ma caratterizzati da un ottimo rapporto qualità prezzo.

JIMMY JV83 ricorda da vicino il modello Dyson V8 e vanta caratteristiche di primordine: motore digitale da 100.000 giri (20.000 pa) con aspirazione a 135AW, aspira particelle fino a 0.3 micron grazie al suo filtro HEPA a 4 livelli.

Pesa solo un 1.5 kg ed è caratterizzato da un design angolare che ne facilità l’utilizzo durante la pulizia. Include anche numerosissimi accessori fra cui possiamo citare la spazzola motorizzata per aspirare il pavimento e i tappeti, ed un’apposita spazzola per anti-acari, perfetti per chi soffre di allergia, cui si sommano molti altri utili accessori fra spazzole, prolunghe, da abbinare alla specifica attività di pulizia.

Infine il JIMMY JV83 include infine una batteria a lunga durata che garantisce fino a 60 minuti di autonomia (che possono variare in base al livello di potenza utilizzato per l’aspirazione.

JIMMY JV83 è in vendita in offerta lampo al prezzo di soli 240 euro e si acquista seguendo questo link diretto. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.