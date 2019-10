JJRC V01, l’affascinante fotocamera retrò per bambini

Si avvicinano le feste ed ecco il regalo low cost per i vostri figli: la fotocamera JJRC V01 per i più piccoli, dal sapore retrò, davvero colorate e funzionali. In offerta lampo costano soltanto 16,52 euro.

LA forma retrò ricorda quella delle fotocamere dei cartoni animati, studiate per avere un design divertente, che riesca subito a catturare l’attenzione dei più piccoli. dietro l’apparenza di un giocattolo, comunque, si cela una macchina fotografica perfettamente funzionante, con ampio schermo a colori da ben 2 pollici, microfono incorporato, e possibilità di scattare foto grazie al sensore da 8MP, senza rinunciare alla possibilità di registrare video.

La camera offre, naturalmente, facilità di utilizzo, essendo studiata per i più piccoli. Propone solo 8 pulsanti di controllo, davvero intuitiva per tutti i bambini all’ascolto. Il design cartoon la rende un regalo particolarmente adatto ai più piccoli, naturalmente con diversi colori del corpo macchina, quindi adatto a bambini e bambine.

E’ fatta di un guscio di plastica di alta qualità, resistente e anti-goccia, con una batteria integrata da 400 mAh, che si ricarica tramite il cavo USB incluso in confezione, senza necessità di dover acquistare batterie extra.

Il cavo USB in dotazione permette anche di trasferire le foto scattata al PC, o di collegare la camera alla TV per visualizzare le immagini direttamente sul grande schermo, senza dover passare per notebook e PC esterni.

Non manca neppure la possibilità di creare divertenti time lapse. Insomma, un giocattolo da regalare ai bambini, ma che propone anche tanta sostanza, come ad esempio le cornici divertenti da poter applicare alle varie foto.

Ha un peso davvero irrisorio di appena 72 grammi, e dimensioni contenute in 9,30 x 6,50 x 3,00 cm, facile da trasportare, adatta per l’appunto ad un pubblico di più piccoli.

Al momento si trova in offerta lampo a 16,52 euro. Si acquista direttamente da qui nelle due diverse colorazioni, verde e rosa.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.